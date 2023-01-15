Бородавко: «Непряева набирает форму. Функционально она может подняться на более высокий уровень»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» подвел итоги этапа Кубка России в Сыктывкаре для Натальи Непряевой.

«Непряева постепенно начинает набирать форму. Она ощущает, что может терпеть. Функционально она может подняться на более высокий уровень, все идет по плану. Заканчивается большое количество этапов. С конца ноября и под Новый год спортсменам было негде потренироваться. Будет период сборов в Сочи, где спортсмены смогут позаниматься», — сказал Бородавко «СЭ».

Наталья Непряева стала победительницей в скиатлоне на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

27-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 42 минуты и 32,8 секунды.

Второе место заняла Вероника Степанова (отставание 5,4 секунды), третьей стала Екатерина Смирнова (25,1).