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Сегодня, 20:03

Бородавко: «Вполне вероятно, что Большунов может пропустить следующую гонку»

Бородавко рассказал о состоянии Большунова после столкновения с Устюговым
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал «СЭ» о состоянии Александра Большунова после столкновения с Сергеем Устюговым.

«Травмы, ушибы и шрамы украшают мужчину! Поэтому не вижу ничего суперсерьезного. Болячки заживут. Ничего сверхъестественного в этом нет. После такого падения нужно сказать спасибо, что отделался такими ушибами. Все могло быть серьезнее. Александр может пропустить следующую гонку? Вполне вероятно. Но мы привыкли не делать каких-то далеко идущих выводов и скакать впереди лошади. Если утром он будет здоров, то не сомневаюсь, что он выйдет на старь. Если не будет здоров, значит на старте его не будет», — сказала Бородавко «СЭ».

После гонки Большунов заявил, что считает действия Устюгова умышленными.

Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира. У Большунова после падения было поцарапано лицо.

Выиграл спринт свободным стилем Александр Терентьев, показав результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).

Александр Большунов
Сергей Устюгов
Юрий Бородавко
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Большунов после столкновения с Устюговым: «Нормально посоревновались сегодня»