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Сегодня, 10:33

Ступак: «Олимпиаду ничем не заменить, и дело не в регалиях или деньгах»

Алина Савинова
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Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о важности Олимпиады в жизни профессиональных спортсменов. Она отметила, что Игры ничем не заменить.

«Олимпиаду ничем не заменить. А чем ее можно заменить? Дело даже не в регалиях или финансовых моментах. Это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать. Нигде. У меня длинный путь, мне 28 лет, а катаюсь с шести лет. И прекрасно понимаю, что эти чувства рождаются и умирают в один момент. Чувства, которые тебе даны только тогда, когда ты стоишь на тумбе. У нас жизнь так и устроена: от и до Олимпиады», — сказала спортсменка в рамках шоу РИА «Новости» «На два слова».

28-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, а также трехкратным призером чемпионатов мира.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231213/olimpiada-1915450314.html?in=l
Олимпиада
Юлия Ступак
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