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Сегодня, 11:00

«Тур де ски»: смотреть трансляцию финального масс-старта в прямом эфире сегодня

Финальный день «Тур де Ски» по лыжным гонкам пройдет 7 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Линн Сван.
Фото Reuters
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Финальный день «Тур де Ски» в рамках Кубка мира 2023/2024 по лыжным гонкам пройдет 7 января в итальянском городе Валь-ди-Фьемме. В программе последнего соревновательного дня — масс-старт свободным стилем с восхождением на Альпе-Чермис. Публикуем расписание трансляций «Тур де Ски» на 7 января.

Расписание трансляций «Тур де Ски» 7 января

7 января, воскресенье

16.30. Мужчины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
Трансляция: «Матч! Арена»

17.45. Женщины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
Трансляция: «Матч! Арена»

Турнир стартовал спринтерскими гонками свободным стилем 30 декабря в Тоблахе (Италия). Традиционная многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» проходит сразу в трех городах: в Тоблахе, Давосе и Валь-ди-Фьемме.

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