Васильев: «Нужно на год сделать мораторий на терапевтические исключения. Посмотрим, как будут выглядеть норвежцы»

Сегодня, 15:51
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об идее тренера сборной Германии по лыжным гонкам Петера Шликенридера, который предложил сократить число норвежцев на соревнованиях.
«У меня более радикальная позиция. Я бы вообще всех норвежцев сократил и убрал. Их доминирование строится на так называемых больных и бедных спортсменах, которым необходимо постоянно принимать какие-то препараты. Как вечно больные спортсмены побеждают здоровых? Тут что-то не так. Необходимо на один год сделать мораторий на использование терапевтических исключений. И вот тогда и посмотрим, как будут выглядеть норвежцы. Пьедестал абсолютно точно будет другим», — приводит Sport24 слова Васильева.
Шликенридер отмечал, что доминирование норвежцев вредит лыжным гонкам. Он предложил допускать не более четырех спортсменов из Норвегии на гонки.