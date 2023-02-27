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Сегодня, 13:25

Клебо: «Слышал, Большунов титул чемпиона мира защитил... Ну, пусть говорят, что хотят»

Клебо отреагировал на высказывание Большунова о защите чемпионского титула
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото AFP
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал слова россиянина Александра Большунова. Ранее он сравнил победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах» с защитой титула чемпиона мира.

«Слышал, что Большунов титул чемпиона мира защитил... Ну, пусть говорят, что хотят. Это вообще не мое дело. Мы здесь, чтобы соревноваться», — цитирует Клебо Dagbladet.

Большунов выигрывал скиатлон на ЧМ-2021 и Играх-2022. Клебо ранее завоевал восьмое золото мировых первенств на ЧМ-2023 в Планице, выиграв командный спринт в паре с соотечественником Полом Голбергом.

Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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