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Лыжные гонки

Сегодня, 12:09

Вяльбе не видит проблем с проведением Спартакиады учащихся по лыжным гонкам в Сочи на высоте 1400 метров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не видит проблем с тем, что спортсмены 2007-08 годов рождения будут соревноваться в рамках Всероссийской Спартакиады учащихся на высоте 1400 метров в Сочи.

«Что касается соревнований на высоте в Сочи, мы не видим никаких проблем для детей, а для того чтобы не было проблем с акклиматизацией и планируется приехать в горы без акклиматизации и пробежать с листа. Такой практикой пользуются и взрослые спортсмены. Если все сложится так, как мы хотим, хотя есть определенные организационные проблемы, никак не связанные с детьми и с акклиматизацией, мы планируем провести соревнования именно на олимпийской арене «Лаура», — приводит слова Вяльбе Metaratings.ru.

Ранее представители региональных российских федераций по биатлону и Союз биатлонистов России обращались в Министерство спорта с просьбой перенести соревнования из Сочи, так как у юных спортсменов могут возникнуть проблемы с акклиматизацией в условиях среднегорья.

Источник: https://metaratings.ru/news/vyalbe-ne-vizhu-problem-s-provedeniem-spartakiady-uchashikhsya-po-lyzhnym-gonkam-v-sochi-na-vysote-1400-metrov-262306/
Елена Вяльбе
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