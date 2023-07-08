Вяльбе: «Старты, которые проходят в России ничем не хуже, чем старты, которые проходят за пределами нашей страны»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что думает о мотивации спортсменов на случай, если российской сборной не разрешат выступать на международных соревнованиях.

«Мне кажется, все старты, которые проходят в России ничем не хуже, чем старты, которые проходят за пределами нашей страны. Да, не все спортсмены могу заработать, потому что Кубок мира — это коммерческие деньги. Но если они в спорт пришли только, чтобы денег заработать, то это тогда точно не лыжный спорт. Мы стараемся делать все возможное», — цитирует Вяльбе «Спорт День за Днем».

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.