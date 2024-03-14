Бородавко объяснил, зачем Большунов принял участие в Деминском марафоне

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал участие Александра Большунова в Деминском марафоне.

«Мы расценивали его как одну из длинных тренировок. В Демино достаточно простой рельеф, хороший ход, высокие скорости, работать по-настоящему там приходится последние 12—15 км. Вся предыдущая часть дистанции позволяла идти в умеренном темпе», — цитирует тренера RT.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл 22 гонки из 23. 27-летний россиянин не смог победить только в эстафете на Спартакиаде сильнейших 2024. Также лыжник стал чемпионом «Гонки Легкова», которая прошла 23 февраля.