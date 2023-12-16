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Сегодня, 13:50

Большунов выиграл восьмую гонку подряд. Может ли он пройти без поражений весь сезон?

Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Юлия Ступак.
Фото Global Look Press
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У женщин Ступак провалила первую гонку после перерыва, а Степанова вернулась на победную волну.

Кубок России. Этап в Кирово-Чепецке
Женщины. Раздельный старт, 5 км (К)
1. Вероника Степанова — 14.21,5
2. Анастасия Кулешова — 14,1
3. Елизавета Пантрина — 31,0
Мужчины. Раздельный старт, 10 км (К)
1. Александр Большунов — 25.35,0
2. Алексей Червоткин +1,9
3. Илья Семиков +11,4

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак, которую многие помнят еще по девичьей фамилии Белорукова, долго не могла начать сезон. Сначала она пропустила лыжероллерные старты, затем общие сборы в Сочи, этапы Кубка России в Хакасии, Тюмени и Чусовом. На некоторые гонки Юлия даже приезжала, однако в последний момент снималась со старта, объясняя свое решение недостаточной готовностью организма и желанием подвести себя в лучшей форме к февралю. Но в эту субботу она все-таки пробежала гонку в Кирово-Чепецке, и, похоже, стало понятно, почему Ступак так долго отказывалась соревноваться.

Готовится к Спартакиаде и не считает Кубок России важным стартом

18-е место и больше минуты отставания от лидера в гонке на пять километров — явно не так хотела бы начать сезон Ступак. Юлия известна своими успехами прежде всего в спринте, однако, учитывая небольшую дистанцию, можно было рассчитывать на хороший результат и в гонке с раздельным стартом. Однако было видно, как тяжело дается Юлии каждое движение. Не было прежней скорости, есть вопросы к выносливости — к финишу Ступак заметно сбавила ход. В Кирово-Чепецке сейчас проходит уже третий по счету этап Кубка России. Но для Юлии сезон стартовал только в эту субботу. После перехода в группу Егора Сорина этой весной с личным расписанием Юлии вообще начались странные вещи. Так после нескольких лыжероллерных стартов она поехала в горный поход на Сахалин в середине августа. И чемпионат России по лыжероллерам в сентябре уже пропустила.

Юлия Ступак. Ступак снова сменила тренера. Что происходит с олимпийской чемпионкой?

Сорин объяснил историю со снятием рядом проблем, в детали которых погружаться он не видит смысла. Затем стало известно, что Юлия ушла на самоподготовку и не поедет на общий сбор в Сочи. Самостоятельные тренировки, адаптированные под каждого спортсмена, которые Ступак назвала «европеизированными», привели к тому, что Юлия не приехала на первый этап Кубка России, а затем — на второй. Тренер тогда заявил, что Ступак нужно набрать форму, а приоритет по сезону у спортсменки — Спартакиада сильнейших в феврале. Новый старт продвигает министерство спорта, и за него будут щедрые призовые. Однако значит ли это, что можно работать спустя рукава? Елена Вяльбе в свою очередь говорила, что даже и не видела Юлию, так что ей сложно судить о состоянии спортсменки.

Юлия Ступак.
Фото Global Look Press

Большунов не замечает соперников

Самым странным ходом у Ступак было решение приехать в Тюмень и пробежать предварительные забеги, но сняться с полуфинала, куда Юлия квалифицировалась. «В четвертьфинале все сложилось хорошо. Но еще до старта было принято такое решение, что мы стартуем не более двух раз. По большей части для проработки, тренировки. Но нет никакой тренировки лучше, чем соревнования пробежать. Поэтому решили именно так», — объясняла она подобную тактику и заранее объявила, что в Чусовом ее ждать не стоит. А вот в Кирово-Чепецке будет работать по полной программе. Только вот в ключевом для себя спринте Юлии на старте не было, а на «разделку» в такой форме, наверное, не было смысла и заявляться. Зато свое слово сдержала Вероника Степанова. Самая медийная лыжница страны обидно уступила в спринте, но обещала отыграться на выходных. И действительно, равных Степановой не было — преследовавшая ее Анастасия Кулешова только в 14 секундах.

Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Червоткин. Большунов уничтожает интригу. Он выиграл в седьмой раз подряд на старте сезона

У мужчин победил Александр Большунов. Это его восьмая победа подряд, и тут палка о двух концах. С одной стороны, радостно, что наш лидер в отличной форме и прекрасном расположении духа. С другой — обидно, что дотянуться до него пока никому не под силу. Хотя стоит отдать должное Алексею Червоткину. Он уступил Большунову всего 1,9 секунды. Третьим финишировал Илья Семиков, следом за ним — Сергей Ардашев. А вот для Савелия Коростелева, Ивана Якимушкина и тем более Артема Мальцева, Александра Терентьева и Дениса Спицова гонка закончилась неудачно. Спицов и вовсе только 22-й с отставанием в 1.19. Пока что Денис ни разу в текущем сезоне не попадал в тройку сильнейших и выглядит неубедительно. Однако он уже не раз доказывал, что умеет собраться в самый нужный момент, так что делать далеко идущие выводы пока еще рано.

Александр Большунов
Вероника Степанова
Юлия Ступак (Белорукова)
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Большунов уничтожает интригу. Он выиграл в седьмой раз подряд на старте сезона