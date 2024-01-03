FIS лишит норвежцев самой культовой гонки сезона. На ней побеждал и наш Большунов

Прощай, королевский марафон Холменколлена?

Международная лыжная федерация (FIS) решила убрать из календаря Кубка мира легендарный марафон в Осло. Холменколлен давно уже перестал быть кульминацией сезона, но все еще оставался важной его изюминкой. Однако напряженный календарь и интересы телевещателей, по сути, не оставили лыжным боссам выбора. В интервью норвежским СМИ представители FIS подтвердили, что 50-километровой гонки в пригороде скандинавской столицы в 2025 году в прежнем статусе не будет и не ясно, вернется ли она в календарь в 2026-м. Чем так важен Холменколленский марафон и почему от него отказалась FIS?

Старейшая лыжная гонка в мире может прекратить существование

Марафон в Холменколлене давно потерял прежний блеск. Из-за календаря стартов от FIS традиционный норвежский «полтинник» необходимо бежать сразу через неделю после марафона на чемпионате мира. На такие жертвы готовы пойти немногие, так что неудивительно, что с каждым годом этап терял все больше и больше участников, причем чаще всего снимались звезды. Те, кто реально претендует на призовые места, выбирал отдых после тяжелого старта на ЧМ, так что на пьедестале оказывались порой случайные люди.

Это привело к тому, что легендарную гонку решили пропускать в годы проведения мирового первенства. Впервые об этом заговорили еще в 2021-м, когда лыжники массово возмущались подобным расписанием. В итоге в сезоне-2024/25 действительно не будет гонки на 50 километров в Холменколлене, что подтвердил глава лыжегоночного отдела FIS Михал Ламплот.

Ламплот заявил, что лыжный спорт от этого не сильно потеряет, поскольку сезон предстоит и так очень насыщенный, а сам этап на культовом для норвежцев месте пройдет по плану. Только вот без гонки на длинную дистанцию. Отказ от Холменколленского марафона в годы ЧМ хоть и спорный, но все-таки логичный компромиссный шаг.

Однако, судя по последним новостям, не ясно, вернет ли FIS 50-километровую гонку в Холменколлене в принципе или в 2024-м мы увидим ее в последний раз. По крайней мере один из представителей международной федерации в интервью норвежскому изданию VG намекнул на вероятность подобного исхода. Так рискует завершиться история поистине эпохального явления для мировых лыж, ведь Холменколленский марафон отсчитывает свою историю аж с 1888 года.

Ханс Кристер Холунн, Симен Крюгер и Мартин Нюэнгет. Фото Global Look Press

Компромиссом мог бы стать перенос гонки на поздний срок

В этом году Холменколленскому марафону исполнится 136 лет, и ранее только экстраординарные события могли помешать его проведению. В последний раз такое случалось в 2009-м, когда арена закрывалась на реконструкцию. В этот раз ключевая причина — это проблемы с календарем, однако лыжное сообщество не считает их достаточными.

Так, к примеру, знаменитая лыжница и победительница «Тур де Ски» шведка Фрида Карлссон предложила FIS перенести сроки проведения марафона. «Я думаю, что отмена не лучший вариант. Давайте просто перенесем на неделю позже. Этого времени вполне достаточно для восстановления после гонок ЧМ», — считает Карлссон. Солидарны с позицией Фриды и швед Виллиам Поромаа с британцем Эндрю Масгрейвом. А норвежец Ханс Кристер Холунн, финишировавший на прошлогоднем Холменколлене вторым, и вовсе предлагает вернуть этому марафону былое величие, сделав заключительной гонкой сезона.

«Хорошо, отменяйте его в 2025-м. Но в дальнейшем FIS не должна повторять это решение, — считает Холунн. — Мы все знаем, что гонка страдает из-за ее положения в календаре. Давайте просто сделаем этот легендарный старт самой последней гонкой в сезоне Кубка мира. И каждый год будем придерживаться этого варианта».

Одной из причин поберечься Ханс называет следующий за Холменколленским марафоном спринт в Драммене. Спринты в принципе перехватывают инициативу у стайерских дистанций, и очевидно, что FIS делает на них ставку, постепенно отходя от прежних лыжных традиций. Так что это далеко не первая атака на Холменколлен. Еще несколько лет назад в интервью все тому же порталу VG рейс-директор FIS Пьер Миньере сомневался в целесообразности таких стартов в современную эпоху. «Мы должны что-то делать, продолжать так, как сейчас, невозможно. 50 км — это слишком много», — сказал Миньере.

Максим Вылегжанин, Александр Большунов и Андрей Ларьков в Хольменколлене. Фото Global Look Press

В последние годы у марафона очевидные проблемы

По его мнению, марафоны не только слабо интересны телевещателям (а их диктат на лыжный календарь очевиден), но еще и проблемны с точки зрения конкурентоспособности — к спринту подготовиться, по мнению FIS, проще, особенно в стране без сильных лыжных традиций. Однако разве это достойный повод отказываться от таких дистанций в принципе?

Тем более что Холменколленский марафон — это одна из мощнейших гонок, которые только есть в лыжах. Во время него вся Норвегия сходит с ума — на трибунах и по трассе за событиями наблюдают десятки тысяч зрителей. Некоторые остаются ночевать прямо в лесу, чтобы застолбить за собой лучшие места. Чествует победителей сам король Норвегии. Разумеется, победа в этом марафоне — веха и совершенно особенное событие для каждого. Например, для нашего Александра Большунова, победившего в Осло в 2020-м.

Выигрывал Холменколлен в 2013-м и Александр Легков. В интервью «СЭ» он говорил, что попытки FIS отказаться от проведения этой гонки — это ужасно, как и в принципе тенденция по упрощению лыж и отказа от стайерских дисциплин. Другое дело, что есть и объективные проблемы. В отсутствие России в последнем году в Осло стартовали всего 36 участников, из них треть (12 человек) представляли сборную хозяев. И 10 человек из Норвегии заняли первые 10 мест.

Многим запомнится колоритный кадр из 2023-го — за «интригующей развязкой» скучно следить было даже собакам. Пес зевнул на камеру, моментально став мемом Холменколлена. И все же старейший лыжный турнир имеет право на второй шанс, пусть и с возможными изменениями. К тому же если FIS все-таки вернет россиян, шансы у Большунова и Ко показать себя на этом марафоне как никогда высоки.