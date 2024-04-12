Степанова дерзко ответила Вяльбе. Она хочет, чтобы тинейджеры брали с нее пример

Вероника резко отреагировала на критику президента федерации по поводу «одной лыжницы».

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в последнее время не раз и даже не два критиковала лыжницу Веронику Степанову за чрезмерную, по ее мнению, любовь к социальным сетям. Вот и на сей раз Елена Валерьевна выдала очередную тираду по поводу «одной лыжницы». На что получила от Степановой быстрый и дерзкий ответ. Само собой, в соцесетях, где Вероника фактически предложила тинейджерам брать с себя любимой пример.

Пикировка с историей

Вообще Вяльбе никогда не скрывала, что чрезмерное отвлечение Степановой от лыжных гонок в пользу медийной активности ей не слишком нравится. Она говорила об этом еще в 2022-м по окончании олимпийского сезона, в котором Вероника выиграла олимпийское золото в составе российского эстафетного квартета. Тогда Елена Валерьевна, в частности, заявила РИА «Новости» следующее: «Некой звездной болезнью у нас болеет, наверное, только Вероника Степанова. У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что вместо того чтобы на телевизоре своим лицом, так сказать, торговать, может, лучше начать тренироваться?»

Тогда Вероника, впрочем, ответила на критику аккуратно, пусть и в любимых социальных сетях: «Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту. А вообще это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне. Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться».

Впрочем, прошлой осенью Степанова огрызнулась на критику со стороны Вяльбе уже более жестко. Глава ФЛГР тогда рассказала РИА «Новости», что больше не обращает на написанное Вероникой внимания, поскольку лыжница не все пишет сама, ей помогает человек, которого Елена Валерьевна знает. При этом Степанова, по словам Вяльбе, порой «напишет», а ответить по этой теме и даже смысл понять не может. Лыжница такой отповеди не стерпела. «Пишу здесь, разумеется, не я. Я вообще не пишу, а также не появляюсь в телеэфире, не выступаю перед фанами. И бегу, как вы уже поняли, тоже не я — это все голограмма из «Матрицы». Все мои многочисленные друзья и коллеги соврать не дадут — это фикция, мираж, Безруков в главной роли», — написала в соцсетях Степанова. Если, конечно, действительно Степанова — все-таки Вяльбе должна знать о лыжницах сборной России больше, чем простые обыватели.

Вероника Степанова. Фото Федерация лыжных гонок России

Не попробуешь — не узнаешь

Минувшей зимой Вероника попробовала пикироваться с Александром Большуновым, что также вызвало определенный резонанс и даже отповедь от Сан Саныча. А по окончании сезона не обошлось без новой серии словесного фехтования между Вяльбе и Степановой. Елена Валерьевна начала первой, причем применила новую тактику. Она вообще не упомянула фамилию Степановой в своем комментарии во время форума «Мы вместе. Спорт» в Москве. Но все, конечно же, догадались, о ком идет речь.

«В нашем виде спорта есть одна спортсменка, которая активно пользуется соцсетями. Все разделены на два лагеря. Кто-то очень любит, что у нас есть такая спортсменка, которая все рассказывает, показывает. Другая же часть людей считает, что ей надо больше заниматься спортом. Она, безусловно, отвлекается и не всегда показывает тот результат, которого от нее ждут», — заявила Вяльбе. Вроде не так и жестко, но словосочетание «одна спортсменка» наверняка уязвило Степанову даже больше сказанного.

«В принципе, все верно, только не «отвлекается», а «концентрируется». И важен не тот результат, «который ждут», — а которого сама решила достичь. Главный итог лыжного сезона: медийность не мешает, а помогает. Тинейджеры, вслушивайтесь и всматривайтесь!» — довольно быстро появился в соцсетях ответ «одной спортсменки» на упрек в отвлечении от спорта.

В предыдущем посте Вероника, кстати, взвесила свои медали — получилось, по ее словам, 4,2 килограмма золота и 800 граммов серебра. Что ж, надо признать, сезон у Степановой получился действительно успешным — три золота чемпионата страны, три золота спартакиады, победа в общем зачете Кубка России и в мини-туре в Кировске. Но, во-первых, все эти победы добыты в отсутствие пропустившей сезон Натальи Терентьевой (в девичестве — Непряевой), а во-вторых, кто сказал, что, снизив активность в соцсетях, лыжница выступала бы хуже? Ведь не попробуешь — не узнаешь...