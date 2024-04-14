Как экология меняет спорт и какие технологии стоят за лыжными гонками.

Лыжи — один из самых технологичных видов спорта. Можно сколько угодно готовить спортсмена, однако без грамотного сервиса и качественного инвентаря рассчитывать на успех на топ-уровне тяжело. Если лыжи не едут, будь ты хоть десять раз Александр Большунов, выиграть трудно. В этом году сервис многих мировых команд столкнулся с нетривиальной задачей. Необходимо было, по сути, учиться заново, поскольку используемые годами фторсодержащие лыжные мази окончательно попали под запрет. О том, как экологическая новация повлияла на индустрию, «СЭ» объяснила руководитель направления Nordic ООО «Фишер» Елена Родина.

В борьбе за экологию перегнули палку

— Какие сейчас можно отметить главные технологические тренды в лыжном спорте?

— Основной тренд — это попытка уйти от фтора. Сейчас это тема номер один и большая проблема для Европы. Большие усилия, средства и знания идут в эту сторону. Продумывают, как успешнее заменить фтор, чем можно его компенсировать. России пока это касается в меньшей степени, но в будущем наверняка и нам предстоит решать этот вопрос, особенно после возвращения на международную арену. Структура лыж меняет их работу в зависимости от погодных условий, с одной стороны — делает их более узкодиапазонными, с другой (если брать конкретные погодные обстоятельства) — заметно улучшает работу лыж. Так что ждем инноваций прежде всего в этом направлении.

— Если весь мир уходит от фтора, то, получается, через какое-то время фторсодержащих мазей не останется в принципе?

— Риторический вопрос. Помимо европейских мазей есть еще и российские производители, которые продолжают работать с фтором. Для нас тема экологии не настолько критична, как для Европы, поэтому в российских продуктах пока изменений нет. В Европе со временем наверняка откажутся от фтора в принципе.

— Отказ от фтора привел к большому количеству скандалов. Это было ожидаемо?

— Есть фильм «Темные воды», от которого и пошла вся эта история с фтором. Юристы судились с компанией DuPont, которая загрязняла окружающую среду вредными фтористыми составами. Так тема фтора попала в общественную повестку, вызвала дискуссию. Но производители мазей утверждают, что на всех лыжников вместе наберется 10 граммов вредного фтора, поэтому здесь, на мой взгляд, перегнули палку в борьбе за благие, казалось бы, вопросы... Но теперь имеем что имеем. О'кей, ввели запрет, но ведь на этом сложности не заканчиваются. На этапах Кубка мира лыжи проверяют до старта. А вот на лыжных марафонах — после финиша. И по идее на лыжню можно высыпать порошок, и прибор покажет наличие фтора. И что, дисквалифицировать всех сразу?

Маэль Вейр. Фото Global Look Press

— Как раз на марафоне в Швейцарии была дисквалифицирована француженка Маэль Вейр.

— Ее изначально дисквалифицировали, но затем решили, что прибор показал неточные данные, и спортсменку оправдали.

— Насчет точности показаний приборов тоже много споров. На них пока нельзя надеяться?

— Все-таки больших скандалов не было, худо-бедно по ходу сезона все адаптировались. Но любой прибор имеет определенные погрешности. Это риск.

— Одним из самых странных эпизодов была дисквалификация горнолыжницы Рагнхильд Мовинкель. Она не использовала фторсодержащие мази, но была загрязнена смазочная крышка для нанесения воска. На ком в таком случае ответственность?

— На производителе лыж ответственности точно нет, к ним это отношения не имеет. Вопросы к сервису, который готовил спортсменку. Думаю, что большинство команд на всякий случай полностью поменяли все инструменты. Разговаривала с представителями Финляндии, у них внутри страны фтор разрешен, а на международных стартах — запрещен. Так что у спортсменов было по два комплекта инвентаря, для внутренних стартов и для зарубежных. Чтобы лишний раз не рисковать.

— Фторсодержащие мази настолько лучше аналогов? Почему не проще было отказаться от них сразу и навсегда?

— Пока у сервиса нет большого опыта. В условиях запрета на фтор команды работают первый год, только изучают, как работают аналоги без фтора. На мой взгляд, адаптация пройдет достаточно быстро. Дело двух-трех лет до того момента, когда от фтора полностью откажутся, появятся удачные альтернативы. Индустрия работает.

— Сейчас альтернативы фторсодержащим мазям неконкурентоспособны?

— В России мало информации. Но для меня было большим удивлением, что за весь прошедший международный сезон больших пролетов у команд не было. То есть на результаты отказ от фтора практически не повлиял. Хотя мне рассказывали, что в марафонах были сложности. На некоторых гонках целые команды выступили сильно хуже, и даже лидеры себя не показали. Получается, что сервис не справился. Но это дело опыта, наработок и времени.

— Сопутствующий результат ограничений на фтор — уменьшить фактор технологий, вернув в спорт понятие соревнования людей. Вы не согласны с этим?

— Нет. Основная идея была в борьбе за экологию, причем весьма спорный подход. А фактор сервиса в любом случае играет свою роль. Без мазей скольжения лыжи нужно больше шлифовать, легче явно не станет. Есть предложения, чтобы всем спортсменам на гонку готовить лыжи одинаково, будет один сервис на всех. И вот так якобы фактор сервисменов отпадет. Но из этого ничего не получится, мы уже через это проходили на контрольных тренировках. Каждая пара лыж уникальна и индивидуальна. Даже если две пары лыж подготовить одинаково, то катить они будут по-разному. У кого-то в любом случае будет преимущество над другим спортсменом. Равные полностью условия в лыжах создать невозможно. Помимо физической готовности самого спортсмена немаловажный фактор — инвентарь.

Анастасия Кулешова и Вероника Степанова. Фото Федерация лыжных гонок России

Без грамотного сервиса на чемпионате России или мира делать нечего

— С точки зрения самих лыж — они становятся более технологичными?

— Мое личное мнение — невозможно изобрести велосипед. Новые технологии появляются, внедряются, но чего-то глобального, что кардинально поменяло бы правила игры, — такое сложно придумать.

— Одним из самых заметных нововведений стало отверстие на лыжах Fischer. В этом был практический смысл?

— Конечно, это не просто элемент дизайна, отверстие влияет на аэродинамику. С другой стороны, у конкурентов нет такого отверстия, но их спортсмены тоже успешно выступают.

— И все же у большинства лидеров лыжи с таким отверстием. Чего тут больше — маркетинга или науки?

— Отверстие нужно, чтобы облегчить носки лыж. Считается, что облегчение носков снижает момент инерции, тяжелее становится центр и при боковом отталкивании лыжи быстрее возвращаются в исходное положение. Так что нельзя сказать, что тут только маркетинг. Здесь есть инженерное решение, которое стоит над продающей продукт идеей.

— Есть ли изменения в покрытии лыж, другие нюансы?

— Скользящая поверхность примерно одинаковая у всех мировых брендов. Одни и те же материалы используются, есть два-три производителя в мире, и все пользуются их услугами. Многое зависит от технологий производства лыж, от того рисунка, который на них наносится. Но, опять же, революцию здесь сделать сложно. Все давно знают, какой рисунок лучше подходит для классики, какой — для конька. Для мороза, для плюсовой погоды, универсальные варианты.

— Все знают, что сервис готовит лыжи к конкретной температуре. Но выбирают не только правильную мазь, но и сами лыжи?

— Разумеется. В первую очередь обращают внимание на конструкцию лыжи. Ее прогиб должен подходить к этим погодным условиям. А потом уже соответственно идет подготовка, выбор мази. Если лыжа изначально не приспособлена к таким погодным условиям, ее прогиб не соответствует, она все равно не поедет, как ее ни готовь.

— Сейчас лыжи готовят чаще к скорости в конкретный момент или для длительной дистанции? Частая дилемма, например, в марафонах — менять лыжи или нет.

— Очень многое зависит от конкретных погодных условий. Когда тепло, снег становится липким и грязным, то пластик со временем набирает эту грязь и лыжи начинают хуже работать. Если погода достаточно морозная, то, возможно, хватит и одной пары лыж на всю длинную дистанцию. Это уже должны изучать вопрос сервис и тренерский штаб.

— Насколько сервис в принципе играет роль в итоговом результате? Складывается порой ощущение, что лыжи из доступного и массового вида стали элитарным, где нечего делать без большой команды с большими возможностями.

— Если мы говорим о чемпионате России, чемпионате мира, то, конечно, без грамотного сервиса делать нечего. Если же речь идет о каких-то городских стартах, то сейчас и в России производятся неплохие лыжи, которые здорово катят. И они стоят доступных денег.

— На том же чемпионате России есть регионы, которые везут с собой большую сервис-бригаду, едут с различным инвентарем под все погодные условия. У других регионов подобных возможностей нет. У богатых регионов в таком случае есть преимущество?

— Им будет проще выбрать, на каких лыжах бежать, но это не значит, что команда, у которой всего по две пары лыж, не сможет победить. Главное, чтобы работал грамотный специалист, подготовил эти лыжи. Да и фактор самого спортсмена в любом случае ключевой.

Савелий Коростелев и Александр Большунов. Фото Федерация лыжных гонок России

Если вы катаетесь каждые выходные, лучше приобрести хорошие лыжи

— Условно говоря, давайте представим Александра Большунова на самых дешевых лыжах из супермаркета против продвинутого любителя на топовой модели. Будет ли шанс у любителя на победу?

— Если будет тепло и грязь, а у Большунова окажутся самые базовые лыжи, без текстурированного пластика... То, наверное, шанс будет. Если это крепкий любитель, у которого есть базовая техника, и он знает, как надо работать.

— Если говорить про любительский спорт, в какой момент стоит задуматься о более серьезном инвентаре и будет ли это оправдано?

— Могу сказать по себе, я профессионально занималась раньше лыжами, сейчас катаюсь по выходным для души. И я хочу получать от этого процесса удовольствие. Конечно же, профессиональные лыжи с гораздо большей вероятностью будут катить лучше, удовольствия получишь больше. Все зависит от финансовых возможностей и от того, насколько регулярно вы катаетесь. Если вы выходите на лыжах три раза за зиму в ближайшем парке, то, наверное, нет смысла вкладывать в инвентарь крупные суммы. Если же катаетесь практически каждые выходные или даже чаще, то, конечно, лучше приобрести лыжи получше.

— То есть покупка хорошего инвентаря оправдана для тех, кто, например, планирует участвовать в любительских марафонах?

— Нет, совсем не обязательно участвовать в соревнованиях, можно просто регулярно кататься на лыжах. Больше удовольствия будет от того, что лыжи лучше едут. Конечно, кому-то нравится преодолевать себя, но думаю, что таких людей единицы. С меньшими трудозатратами едешь дальше и быстрее. Меньше устаешь, можешь больше проехать.

— Средний комплект лыж для воскресного отдыха, не базовый, но и не профессиональный. О какой сумме сейчас будет идти речь?

— Сложно сказать. Мне нравится один российский производитель, топовая модель у них стоит 15 тысяч рублей. Используется хороший пластик, аналогичный пластику европейских брендов, вполне себе неплохой вариант. Европейские аналоги сейчас будут стоить от 40 тысяч и выше. Много брендов, широкий ассортимент, но с учетом проблем с логистикой цена выросла кратно.

— Среди спортсменов уровня чемпионата России почти все на зарубежных лыжах?

— На данный момент это так. Они более стабильные, с ними хорошо знаком сервис, знает, как с ними работать и чего от них ждать. Хотя у меня есть живой пример, когда москвич Федор Николаев пробежал Мурманский марафон на лыжах российского производства и попал по своему возрасту в призы. То есть в целом индустрия развивается. И мы помогаем своими знаниями, и фабрики работают.

— Роль крепежа и ботинок вторична?

— На мой взгляд, да, вторична. В плане ботинок в первую очередь важен комфорт. Чтобы в них было удобно, чтобы удобно сели на ноге. Были легкими, если говорить про конек, то ботинки должны быть жесткими, в классике подошва должна гнуться в тех зонах, которые необходимы для этого стиля катания. Но все равно лыжи — это основное. Многие производители борются за вес инвентаря. Но, как мне кажется, если лыжи будут чуть тяжелее, но ехать быстрее всех, то почему нет? В скорости основное преимущество.