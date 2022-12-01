Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы

У лыжников порог терпимости к морозам выше.

В лыжах и биатлоне вовсю идет высокий сезон. Если международная серия Кубка мира только стартует, то в России соревнования зимней волны идут полным ходом. Но вот только погода уже к концу осени в дальних регионах нашей страны настолько суровая, что это стало настоящим вызовом для организаторов гонок. Проблемы были еще в Ханты-Мансийске, но после переезда из Югры в Уват Тюменской области их стало еще больше.

В итоге состоялось всего три гонки, а пять перенесли. Сегодня, к примеру, мужчин на старт допустили, пусть и на усеченную дистанцию, а вот женскую гонку отложили на завтра. Забота о спортсменах — благое дело. Но вот что удивительно — прямо сейчас параллельно на Алтае соревнуются лыжники. Погода на вершине Теи не менее суровая, однако ни о каких отменах или переносах в стане Елены Вяльбе мы не слышим. Как так?

Виктор Майгуров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Майгуров снова сцепился с Каминским — на этот раз из-за погоды и календаря

Российские биатлонисты словно оказались в ловушке. На международные старты их не пускают, а внутренние российские (которых и так не слишком много) либо отменяются, либо проводятся номинально в экстремальных условиях. Сначала добрую половину гонок отменили в Ханты-Мансийске, теперь сложности и в Увате. Всему виной экстремальные (или нет?) морозы — от 25 градусов мороза и ниже. Первоначально индивидуалки у мужчин и женщин должны были стартовать еще вчера. Но их перенесли на четверг, однако и сегодня термометр технических контролеров с утра не порадовал. Старт отложили до обеда, долго совещались (учитываем разницу во времени с Москвой в два часа) и в итоге допустили до старта мужчин, а вот женскую гонку снова перенесли. Сократилась и дистанция — мужчины пробежали только 15 км, женщинам в пятницу предстоит преодолеть 12,5 км.

Понятное дело, что не все довольны таким кризисным менеджментом, и ситуация вылилась в очередной публичный конфликт между тренером мужской сборной Юрием Каминским и руководством Союза биатлонистов России. У рулевого сборной много вопросов к функционерам, главный из которых прост, но оттого не менее важен. Неужели трудно было предсказать заранее погодные условия в центре Сибири в конце ноября — начале декабря? «Не очень понятно, о чем думали составители календаря, — возмущается Каминский. — Это что, новость, что в Ханты-Мансийске в это время года такие морозы? Местные старожилы рассказывают, что у них всегда так. А легкие спортсменов мы тут убиваем. Претензии тут не к организаторам, а к составителям календаря. Менять его надо было давно». Президент СБР Виктор Майгуров в ответ предлагает не критиковать, а предлагать. Тем более что Каминский давно знал о календаре, а отмена пары гонок — не большая проблема.

Наталья Непряева. Федерация лыжных гонок России

Лыжники бегают при минус 30 и об отменах гонок даже не думают

Более того, далеко не все согласны с тем, что подобная погода для Ханты-Мансийска — обыденность. К примеру, в интервью Sports.ru главный судья соревнований Владислав Заикин отмечает, что живет в городе уже почти 15 лет и ни разу подобных морозов в первых числах декабря не встречал. Наоборот, по его словам, прошлая зима была аномально теплой и это мешало тренировочному процессу. А ранний старт холодов делает сезон более длинным и насыщенным, позволяя проводить старты и осенью, в отличие, например, от Европы. «За 11 лет, что я работаю судьей, отменили из-за морозов буквально три гонки, — отмечает он. — Включая детские, где ограничение по температуре чуть жестче — до минус 18 градусов». Касательно взрослых стартов: официальные рекомендации — отменять соревнования при погоде ниже минус 25. При этом тренерский совет может созываться уже при минус 20. Итоговый вердикт — за техническим контролером гонки и главным судьей.

Проблемы биатлонистов выглядят странно на фоне братского вида спорта — лыжных гонок. У них старты сейчас в еще более экстремальных условиях на вершине Теи на Алтае. Это село в 200 километрах от ближайшего аэропорта, вне больших дорог и стабильной связи. По причине проблем с последним, кстати, нет телетрансляции — только любительская съемка на телефон в телеграм-каналах. Биатлон на такое пойти не может, для СБР показ на федеральном ТВ — дело принципа. Но, что сейчас важнее, погода на Алтае сейчас тоже не радует. К примеру, Александр Большунов выкладывал в соцсети фото с обмороженным лицом и термометром в минус 34. В четверг перед стартом классики метеорологи давали прогнозы до минус 30. Немного ошиблись, но бежать и в минус 28 — не самое приятное занятие. Тем не менее об отменах или переносах никто и не думал.

Гонка в Увате. СБР

Альтернативы стартам в морозной Сибири пока нет

Так, может, и в биатлоне не стоило перестраховываться? Этой позиции придерживаются именитые ветераны — олимпийские чемпионы Александр Тихонов и Дмитрий Васильев, а также тренер женской команды Михаил Шашилов. По мнению последнего, и ниже 30 можно бежать, ничего страшного. В конце концов, это спорт высших достижений, а не детский лагерь! Когда организаторы отменили гонку, он вывел своих девушек на тренировку в минус 27. Муж Ларисы Куклиной пытался было возразить и предложил Шашилову самому выйти без кольсон. На что получил не менее резкий ответ — перестать подтирать сопли за спортсменками, включая супругу. Васильев и вовсе недоумевает. По его мнению, технологии сейчас такие, что вполне возможно утеплиться и мороза даже не заметишь. Особенно если будешь бегать, а не лениться. Однако медики предупреждают — тренировки при аномальных холодах могут привести не только к бронхиту, но и к астме.

В итоге последствия поражения легких чем-то напоминают постковидные — холодный воздух повреждает тонкую внутрилегочную ткань, в результате чего развивается альвеолит. Но что делать? Особых альтернатив действительно нет, ведь биатлонных баз достойного уровня в стране единицы. Новую, к примеру, недавно построили в Казани, но она начала разваливаться еще до официального открытия, и на ней пока не провели ни одного старта. Лыжникам в этом плане заметно проще: спорт дешевле и баз по России гораздо больше в разных регионах. Так что пока не решатся проблемы с инфраструктурой, биатлонисты так и будут бегать между молотом и наковальней. Интересно, кстати, что в холода к успеху приходят не привычные лидеры, а второй эшелон. Так победил сегодня Василий Томшин, в секундах от него Никита Поршнев. А Эдуард Латыпов только 16-й. В Хантах солировал Карим Халили, но в Увате желтая майка лидера удачу не принесла — только четвертое место.

«Бежалось нормально, комфортно, — отметил Халили после старта. — Понятное дело, не очень тепло, к сожалению. Но я все отдал. Пока форма оставляет желать лучшего. Стратов пока недобираем, тяжело разгоняться. На стрельбе просто не хватило концентрации, сам как-то отпускал выстрелы». Так что отмена гонок все-таки сказывается на состоянии лидеров команды. Топовые лыжники в условиях мороза чувствуют себя увереннее — гонки классикой забрали Александр Большунов и Наталья Непряева. Юлия Ступак на старт не вышла. «Большунов выиграл, постепенно набирает форму, — отметил тренер сборной Юрий Бородавко. — Немного не хватило Денису Спицову до второго места. Если говорить не только о моей группе, то здесь выступали специалисты по классическому ходу, это Илья Семиков и Илья Порошкин, все подтвердили свой класс. Непряевой, безусловно, трудно досталась эта победа, было видно, что она недостаточно хорошо себя чувствует, но она смогла упереться на финише».

Биатлон. Кубок России

2-й этап. Уват

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Василий Томшин — 42.09,6 (1)

2. Никита Поршнев — 0,4 (0)

3. Иван Колотов — 8,5 (2)

4. Карим Халили — 15,1 (2)

5. Максим Воробей (Белоруссия) — 39,0 (2)

...9. Евгений Гараничев — 1.53,0 (3)

10. Даниил Серохвостов — 1.56,2 (5)

...16. Эдуард Латыпов — 2.14,5 (5)

...21. Антон Смольский (Белоруссия) — 2.35,8 (5)

22. Антон Бабиков — 2.39,5 (5)



Лыжные гонки. Кубок России

Вершина Теи

Мужчины. 15 км, классический стиль, раздельный старт

1. Александр Большунов — 36.25,8

2. Илья Порошкин — 27,9

3. Илья Семиков — 30,9

4. Денис Спицов — 31,2

5. Савелий Коростелев — 50,4

6. Алексей Червоткин — 52,0

...11. Иван Якимушкин — 1.30,9

...14. Александр Терентьев — 1.42,6



Женщины. 10 км, классический стиль, раздельный старт

1. Наталья Непряева — 29.41,9

2. Екатерина Смирнова — 0,4

3. Алия Иксанова — 18,2

4. Алена Баранова — 24,7

5. Анастасия Фалеева — 26,0

...10. Мария Истомина — 43,9