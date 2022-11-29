«Клал руку на бедро и говорил с сексуальным подтекстом». Глава НОК Швеции погорел на домогательствах

Матс Арьес решал судьбу российских лыжников, а теперь сам ожидает суда.

Один из самых заметных шведских спортивных функционеров Матс Арьес приостанавливает свою деятельность в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах к неназванной женщине. Арьес занимает несколько важных постов, в том числе является главой Олимпийского комитета Швеции.

Что случилось в поезде?

Инцидент, из-за которого обвиняют главу шведского НОК, произошел 12 июня этого года. Все случилось в поезде, который следовал по маршруту Бурленге — Стокгольм. Согласно информации, которая есть в судебном иске по делу, Арьес положил руку на бедро женщины и сделал заявления, которые характеризуются как «имеющие сексуальный подтекст».

Прокурор по делу Йохан Книс не раскрывает все подробности, но уверен, что оснований достаточно, чтобы выиграть дело:

«На основании материалов предварительного следствия я ожидаю обвинительный приговор. Истец не была совершенно незнакома с ответчиком. Но знали ли они друг друга...Возможно, было бы неправильно описывать это таким образом», — сказал Книс SVT Sport.

В иске также нет информации о свидетелях, но прокурор запрашивает показания двух человек.

Матс Арьес от журналистов не скрывается и считает себя невиновным. «Для меня это невероятно неприятная ситуация. Слова против слов. Я отрицаю преступление. С нетерпением жду, когда дело будет рассмотрено, чтобы иметь возможность рассказать о том, что произошло на самом деле. Это кажется совершенно сюрреалистичным», — цитирует функционера Expressen.

Арьес утверждает, что узнал об обвинениях только в понедельник утром, 28 ноября. Прокурор сообщает, что глава НОК Швеции был уведомлен еще 29 июля.

Адвокат функционера Хенрик Олссон Лилья надеется переубедить прокурора: «Это печальная история, за которой стоят другие мотивы. К сожалению, дело дошло суда. Мы не думали, что подобное случится. Но убеждены, что будет оправдательный приговор. Нам бы хотелось, чтобы прокурор принял наши аргументы и отказался от всех обвинений».

Матс Арьес временно ушел с занимаемой должности. Фото Global Look Press

Арьес временно покинул все посты

На время, пока рассматривается дело, Матс Арьес решил приостановить свою деятельность во всех областях, в которых он задействован: «Я делаю шаг назад и не участвую в заседаниях советов, в которых активен. Значит ли это, что взял тайм-аут? Тайм-аут — странное слово. Да и вообще эта ситуация странная. Но раз такое происходит, то я должен отойти в сторону, что и делаю».

На посту главы Олимпийского комитета Швеции его временно сменит вице-президент Андерс Ларссон, который еще является руководителем Шведской хоккейной ассоциации.

Арьес также является членом Совета Международной федерации лыжных видов. Именно он в октябре первым сообщил прессе о том, что отстранение российских и белорусских лыжников остается в силе на этот сезон. Матс сделал такое заявление примерно за час до официального пресс-релиза. В 2021-м он даже баллотировался на пост президента FIS, но набрал меньше всего голосов из кандидатов — 13 (10,92%).

С этой недели он отстранен и от работы в Международной федерации. «Матс Арьес связался с FIS и добровольно отстранил себя от Совета FIS по личным причинам. FIS приняла отстранение. Он не будет иметь никакого отношения к деятельности организации до дальнейших уведомлений», — говорится в заявлении Международной федерации сайта Inside the Games.

Помимо этого, Арьес по собственному желанию подал в отставку с поста члена совета директоров New Wave Group — шведской компании, занимающейся производством посуды и товаров для дома. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

В Финляндии подобный скандал закончился отставкой

В марте этого года похожие процессы происходили в Финляндии. Под обвинение попал глава отдела спорта высших достижений Олимпийского комитета страны Мика Лехтимяки. Менеджеру пришлось уйти в добровольную отставку из-за непристойных переписок с женщинами-коллегами по ночам.

Свою вину Лехтимяки признал: «У меня есть дурная привычка отправлять ночью сообщения друзьям — как мужчинам, так и женщинам. Я переступил допустимую черту — это касается и содержания, и времени. То есть я отправлял слишком фривольные сообщения. Я допустил ошибку, это непростительно. Человек, занимающий такую должность, не имеет права действовать подобным образом. Я попросил прощения, и меня простили. В этом плане ни у одной из сторон претензий не осталось», — сказал он на встрече с журналистами.

Также в адрес Лехтимяки были обвинения в сексуальных домогательствах. Как сообщала финская телекомпания YLE, он мог себе позволить потрогать коллег за бедра или залезть под блузку. Но эта информация не получила своего подтверждения.

Дело Лехтимяки закончилось примирением сторон и отставкой главы финского НОК. В случае Матса Арьеса дело идет к суду и, похоже, завершится приговором. Будут ли на суде только «слова против слов», как говорит Арьес, или в деле появятся новые подробности, нам еще предстоит узнать.