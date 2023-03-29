Ступак снова сменила тренера. Что происходит с олимпийской чемпионкой?

Юлия решила перебраться из группы Юрия Бородавко к Егору Сорину.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак пропустила большую часть нынешнего зимнего сезона из-за проблем со здоровьем. Но это не помешало ей объявить об уходе из группы Юрия Бородавко к Егору Сорину. При этом Бородавко по ходу сезона-2022/23 постоянно публично поддерживал Юлию и давал ей свободу — чего стоят хотя бы скандально знаменитые тренировки в Италии. Так почему же Ступак решилась на перемены?

Юлия Ступак и Наталья Непряева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не хочется мусолить

«Так как у нас любят хот ньюс и мусолят их до дыр, я решила сделать объявление. Со следующего сезона я буду тренироваться в составе группы Егора Сорина. Огромное спасибо Юрию Викторовичу Бородавко за понимание и поддержку. Больше мусолить эту тему мне не хочется. Так же, как и тему о решении МОК», — объявила Ступак на своей странице в соцсетях. Правда, горячая новость (так, напомним, переводится «хот ньюс») становится еще горячее, если вокруг есть ореол таинственности. А в случае с переходом Ступак все выглядит достаточно прозрачно.

Хотя сама Юлия ничего мусолить не хочет, все же разберемся в таких резких тренировочных метаниях. Ведь в группу Бородавко лыжница пришла только по окончании прошлого сезона. И, по сути, вряд ли могла оценить плоды совместной работы с учетом скомканной подготовки. В конце декабря 2022 года Бородавко сообщил, что не исключает пропуск Юлией всего сезона, поскольку ей необходимо поправить здоровье. В том же духе высказалась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Конкретные причины сложностей со здоровьем не назывались. В частности, Бородавко рассказал, что «это личное» и он не имеет права говорить. Не исключено, речь шла как раз о психологической травме у эмоционально ранимой лыжницы.

Юлия вернулась к активной фазе подготовки после Нового года — в январе она готовилась в Италии на трассах Кубка мира, что даже вызвало международный лыжный скандал. Особенно усердствовал в охоте на ведьм норвежский функционер Эрик Ресте. Как бы то ни было, на «Чемпионских высотах» и в чемпионате России олимпийская чемпионка в эстафете все же выступила. И даже отметилась призовыми местами — стала второй в индивидуальном спринте в Малиновке, а на чемпионате страны завоевала бронзу в командном спринте. При этом выделялась на общем фоне фирменными танцами и позитивом.

Но, как выяснилось, радости от работы с Бородавко она не испытывала. Причем самого Юрия Викторовича хвалила, а тренировочные методы критиковала. Вернее, даже не совсем критиковала и не совсем методы. Юлия в начале марта сообщила федеральному спортивному телеканалу, что у нее своя история, видение и амбиции, а Бородавко хочет работать «на разрыв аорты». Другими словами, Юлии не понравились большие тренировочные нагрузки, она хотела особого подхода, которым отличался предыдущий наставник Маркус Крамер. Да и вообще очень скучала по работе с немецким специалистом, прекратившим работать со сборной по окончании олимпийского сезона.

Юлия Ступак. Фото Global Look Press

Крамер ей поможет

Кстати, у Крамера тренировался прежде и Сергей Устюгов, который, по сути, в сезоне-2022/23 был не в сборной России, а на самоподготовке. Что не помешало ему блеснуть на «Чемпионских высотах» и особенно на чемпионате страны. После своих успехов Устюгов регулярно благодарил Маркуса, поскольку не скрывал — он готовится по планам немецкого специалиста. Но Ступак пошла дальше. В начале марта она выдала настоящую оду Крамеру, сообщив — Маркус для нее был не просто тренером, а близким человеком, он знал, что происходит у нее на душе. Продолжение своей карьеры она видела тогда только с одним человеком. Сами понимаете с каким.

Официально вернуться к Крамеру, поскольку тот находится вне сборной, сейчас невозможно, а Бородавко, видимо, окончательно осознал — готовиться по его планам лыжница не готова. В такой ситуации переход к Сорину, в принципе, выглядит более логичным. Поскольку Сорин долгое время работал ассистентом у Маркуса, знает методики немецкого специалиста изнутри. И в целом по своим взглядам на тренировочный процесс ближе к Крамеру, чем к Бородавко. Хотя, конечно, он работает не под копирку, у 37-летнего Егора Владимировича уже немало своих наработок, да и амбиций достаточно.

Крамер уже заявил, что будет помогать лыжнице вместе с Сориным, поддерживать ее. Однако сам российский тренер дал понять, что роль Маркуса ограничится консультированием, тренироваться Ступак будет по планам самого Сорина. Кстати, переход на данный момент еще не подтвержден. Окончательно все будет решаться в апреле на тренерском совете. Но, скорее всего, Юлию не станут останавливать. Ведь все понимают, что такая творческая и эмоциональная натура, как Ступак, может хорошо выступать только находясь в хорошем психологическом состоянии. А для этого ей необходимы пусть не идеальные, но хотя бы комфортные тренировочные условия. Другой вопрос, будет ли ей комфортно в группе у Сорина? Узнаем в следующем сезоне.