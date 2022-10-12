Олимпийского чемпиона Устюгова не пускают в спорт врачи. Есть повод для беспокойства?

Сергей не прошел УМО перед сезоном.

Многие ожидали, что после того как Сергей Устюгов выиграл олимпийское золото в эстафете, великий лыжник завершит свою яркую карьеру. Однако 30-летний спортсмен решил остаться, несмотря даже на непростые обстоятельства, с которыми сейчас сталкиваются все российские атлеты. Сергей усердно тренировался и готовился к новому сезону внутри России, но теперь на пути лыжника встали врачи. Устюгов не смог пройти обязательное медицинское обследование, без которого по закону нельзя не то что выступать на соревнованиях. Запрещено даже ездить на сборы и находиться на спортивной базе.

Врачи не уверены в состоянии здоровья Сергея

Как и многие российские звезды спорта, Устюгов не так давно завел себе канал в Telegram. В основном там были заметки об отдыхе или тренировках, но сегодня Сергей вышел на связь с важным постом. «Я немного напрягся, не получил допуск. Наверное, это впервые, когда с первого раза не получилось. Но хорошо, что еще есть время дообследоваться. Подробности рассказывать не буду, на днях всё покажу», — написал спортсмен. Речь идет об УМО — углубленном медицинском осмотре. Его обязаны проходить все российские спортсмены, которые тренируются в сборной страны. Без допуска Устюгов не сможет даже тренироваться на государственной спортивной базе. Делается это в целях защиты здоровья — врачи не уверены, что его организм сможет справиться с нагрузкой без серьезных издержек. О ситуации уже известно и бывшему тренеру Устюгова Магнусу Крамеру, однако подробностей от него узнать не удалось.

«Да, я знаю причину, почему Устюгов не прошел медицинские тесты, — сказал Крамер в разговоре с «СЭ». — Но это его личный секрет. Ему нужно пройти тесты во второй раз. Уверен, что там не будет никаких проблем и он пройдет медобследование». Решение врачей действительно не будет окончательным, через некоторое время у Сергея будет возможность снова пройти необходимые тесты. Однако пока медики не дадут допуск, тренировки для спортсмена под запретом. Так что неудивительно, что в другой соцсети Устюгов опубликовал сторис со словами «Немного приуныл». Повод для беспокойства есть, но пока что не критический — шанс, что мы все-таки увидим одного из лучших спринтеров этого века на российских лыжных трассах, достаточно высокий. Главное, чтобы со здоровьем Сергея действительно все было в порядке, ведь если проблемы действительно серьезные, то излишние риски ни к чему. Тем более он недавно пришел в себя после болезни.

Сергей Устюгов. Фото Global Look Press

Устюгов планирует выступать минимум один сезон

Изначально казалось, что мы больше не увидим Устюгова в профессиональном спорте. Сергей ставил для себя ключевой цель выиграть олимпийское золото и добился реализации мечты на Играх в Пекине. Мотивация продолжать карьеру после того триумфа оставалась неясной. Особенно после того, как россиянам запретили участие в международных соревнованиях. Однако Устюгов не видит в этом проблемы. «Честно говоря, для меня даже плюс, если мы будем бегать только в России, — сказал в недавнем интервью «Чемпионату» лыжник. — Конечно, в том, что российские лыжники пропустят международный сезон, хорошего нет ничего. Но я говорю со своей колокольни». По мнению Устюгова, внутри страны не менее напряженная конкуренция, так что спортивный азарт есть и на внутренних стартах. Зато ему не нужно резко набирать форму к началу Кубка мира и участвовать в отборе.

«Я могу выбирать гонки, где буду стартовать, и никто не займет мое место», — продолжил Устюгов. Он любит лыжи и не готов резко их бросать. При этом физических ресурсов выступать на высшем уровне регулярно и держать себя в тонусе на протяжении всего сезона уже нет. Он хочет выступать в свое удовольствие — там, где хочет, и когда он сам хочет. В этом плане этапы Кубка России действительно неплохой вариант. А вот увидим ли мы Устюгова на международной арене — уже вопрос. Вполне вероятно, что он не успеет дождаться снятия санкций. На данный момент Сергей готов говорить только о текущем сезоне, а далеко в будущее не смотрит. Единственное, точно не стоит ждать Устюгова на Олимпиаде-2026 в Милане. «Уходить надо вовремя», — продолжает Устюгов.

Сейчас он готовится к гонкам, поскольку еще не набегался. А когда настанет время подводить итоги, не знает никто. Напомним, что ранее из-за проблем с УМО хотел вернуться в США известный российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд. Только для его допуска к старту потребовалось личное вмешательство министра спорта. После этого Вик поехал на Олимпиаду в Пекин, где завоевал для России еще одну награду.