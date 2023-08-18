«На cто процентов уверен, что моя цель — Олимпиада-2026». Интервью Савелия Коростелева

19-летний лыжник — о сборах в Армении, переходе в группу Сорина, профессиональных командах и отношениях со СМИ.

В прошлом сезоне Савелий Коростелев мощно стартовал на Кубке России, выиграв три спринта из трех на этапах в Вершине Теи. При этом подготовку к сезону он вел еще в юниорской команде. Только весной лыжник перешел во взрослую группу — группу Егора Сорина. О том, как Савелий адаптируется к новым условиям и новым нагрузкам, он рассказал в интервью «СЭ».

Сбор в Армении

— Ты сейчас находишься на сборе в Армении. Это твой первый подобный опыт?

— Да. Думаю, что для большинства это первый такой сбор. База только возрождается. Везде стройка, реконструкция.

— Чем тебя впечатлила Армения?

— Красотой. Мы живем на высоте 2000 метров над уровнем моря, и здесь все зеленое. Очень красиво.

— По условиям тренировок все нормально?

— Есть куда стремиться. Они сейчас реконструируют олимпийский бассейн. Мы им не можем пользоваться, хотя это очень хорошее средство восстановления. Когда делаем подъем в гору, машин не так много, но все с пониманием относятся — сигналят по минимуму. Если снизу машины едут, они ждут, пока поток сверху не пройдет. С питанием тут тоже все хорошо. Знаю, что раньше были проблемы. Но сейчас они решены.

— В чем вообще разница сбора в Армении и где-нибудь в России?

— Как минимум в высоте. Мало где в России можно жить на двух тысячах метров и при этом иметь хорошие тренировочные условия. К подобному идут в Чечне. Такое есть в Терсколе, но там похуже условия. Но я сам в Терсколе сборы не проводил, только об этом слышал.

— Как справляешься с высотой?

— Пока не чувствую на себе каких-то акклиматизационных тягот. Все проходит без сбоев.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Вечером разговариваем с родителями, друзьями. Можем в плейстейшн поиграть, сходить погулять или с командой собраться, скоротать вечер все вместе.

— В выходные дни никуда не выезжаете?

— У нас еще не было выходного дня. Кто-то в Ереван хочет съездить, кто-то на озеро Севан.

— Разве вы не были на озере Севан? Видел у тебя фото.

— Это было тренировочное мероприятие. Мы туда выезжали, катались вдоль дороги, потом купались и ехали домой.

Фото из личного архива Савелия Коростелева

Группа Сорина

— Ты три месяца тренируешься в группе Сорина. Убедился ли в том, что сделал правильный выбор?

— Не могу точно оценивать. В других группах я не был, чтобы как-то сравнивать. Но если брать атмосферу, тренировки и то, как я это переношу, мне вообще все подходит.

— Была какая-то грусть, что юниорская карьера закончилась?

— Нет. У нас хоть было весело в юниорской команде, но и сейчас веселья не меньше. Все очень хорошо друг с другом общаются. Даже, может, повеселее, чем в прошлом году в юниорах.

— Когда ехал на первый сбор в Кисловодск, не страшно было, что не справишься с нагрузками?

— Я был к этому готов и уверен в себе. Все равно в Кисловодске был более втягивающий сбор, знакомство с нагрузками. Поэтому страхов не чувствовал. Присутствовало только желание работать.

— Быстро нашел общий язык с группой?

— Да. У нас много тех, с кем мы постоянно пересекались в юниорской команде — с Сашей Бакуровым, Сергеем Волковым. Девчонки дружелюбные и общительные. Грех не найти общий язык со всеми.

— Каково тренироваться в одной группе с олимпийскими чемпионами — Ступак, Устюговым, Степановой? Понятно, что ты раньше тренировался с ними, но сейчас же у вас полноценные сборы.

— Они обычные люди, никуда не улетевшие в небеса. С ними спокойно общаешься, шутишь, тренируешься. Ни с кем проблем нет. Никто звезду с неба не ловил.

— Чем нынешняя работа в группе Сорина отличается от той, которую ты делал до этого?

— Здесь более научный подход, наверное. Больше опираешься на какие-то данные — свой пульс, уровень лактата, состояние. Отталкиваешься от любой цифры.

— Приходилось что-то менять в технике? Что-то новое за эти три месяца почувствовал?

— Нет такого, чтобы я чего-то раньше не испытывал. Технику меняем, много внимания ей уделяем. Никто не совершенен.

— Сорин — жесткий?

— Кнут и пряник — так можно выразиться про Егора Владимировича. Если выполняешь нагрузку, справляешься с ней, то и отношение к тебе будет хорошее. Егор Владимирович — понимающий тренер. Если ты ему объяснишь причины той или иной замены, почему ты не смог что-то выполнить, то он лояльно к этому отнесется. Все идет от самочувствия спортсмена.

— Может поругать?

— Да, как и все тренеры. Это как оценка твоего труда. Если ты качественно выполнил работу, справился с нужными значениями — ты молодец. Где-то завысил или недобрал — нужно над чем-то поработать. Где-то накосячил — тебя поругают.

— Насколько ты справляешься с нагрузками?

— Вообще достаточно хорошо. Не припомню, чтобы у меня был за эти три месяца какой-то сбой.

— По плану четко идешь?

— На 95 процентов все по плану.

Фото из личного архива Савелия Коростелева

Переход в биатлон

— Ты выкладывал видео под названием «Тетя Груша переманивает Волка», где Анна Грухвина учит Сергея Волкова стрелять. Аня тебя не переманивала?

— Нет. Просто у нас тогда заканчивалась силовая работа, а у Ани начиналась стрелковая. Ребята просто попросили пострелять. Тут желание исходило от парней. Хотели посмотреть, как и что.

— Сам винтовку не брал?

— В этот раз нет. Мне, наверное, лет в 13-14 предлагали в Чайковском пострелять. По-моему, четыре из пяти закрыл. Но меня как-то не манит это.

— То есть в твоем случае переход из лыж в биатлон нереален?

— В ближайшем будущем точно нет.

— Как вообще лыжники воспринимают такие переходы?

— Нейтрально. Человек сделал свой выбор. Мы не в праве его осуждать или как-то мешать. Можем только порадоваться за него и пожелать, чтобы все было хорошо. По крайней мере, у меня так.

— Это межсезонье у тебя — время перемен. Помимо того что ты из юниоров перешел во взрослую группу, так еще и регион сменил — с Пермского края на Архангельскую область. Тяжело ли было менять?

— Да, это был очень тяжелый моральный выбор. Но, надеюсь, оно того стоит.

— В Перми легко отпустили?

— В каком-то плане — да, в каком-то — нет. Само собой уговаривали остаться, пытались переубедить. Но саму команду очень тяжело собрать. Были варианты, чтобы Пермь кого-то взяла себе, но, к сожалению, не сложилось. Так получилось, что перешел я. К людям, которые сейчас там работают, у меня только добрые чувства. Вообще, если посмотреть на сайте ФЛГР, то я еще не перешел. Пока бумаги оформляются. Надеюсь, к летнему чемпионату России все уже закончится. Все, что нужно от меня, я сделал.

— Архангельская область собрала дримтим. Это уже похоже на движение в сторону профессиональных клубов, о которых многие говорят. Как ты относишься к этому направлению? Видишь ли за этим будущее? Или нужно продолжать соревноваться странами, регионами, городами?

— Мне кажется, что у меня такие мысли появлялись, когда я только начинал бегать на России: почему соревнуются страны, а не клубы, как в футболе и хоккее? Больше всего нас сравнивают с велоспортом. Сложно сказать, как будет лучше. Если это даст больший толчок роста для лыжных гонок, притянет больший интерес, то почему нет? Но тоже, как и в футболе, нужен финансовый фейр-плей. Чтобы не было такого, что в одной команде у нас Непряева, Большунов, Клэбо и Вэнг. Может, как в баскетболе проводить драфты. Тоже интересная схема. Это жизнеспособная идея, которую нужно проработать.

Фото из личного архива Савелия Коростелева

Летние старты

— Сейчас ваша группа выступила на Кубке Карелии. Как оценишь свои результаты и насколько они показательны?

— Как минимум я не проседаю сильно от нагрузок. Бегаю на уровне своей команды. У нас прошел сбор в Раубичах, приехали в Петрозаводск. В первый раз бежал из точки в точку, тем более 30 километров дабл-полингом. Поэтому оценю это как положительный результат. Это был старт, чтобы посмотреть, подходит нагрузка или нет.

— Места особо не важны на этих соревнованиях?

— Говорят, что никакой контрольный старт не заменит официальную гонку. Но для нас это все-таки была проверка сил: на что мы способны, какое у нас состояние, как нам подходит нагрузка. Это был оценочный старт. Здесь места не очень важны.

— У тебя из стартов этого лета — спринт на Дворцовой площади и Кубок Карелии. Не мало?

— До этого я бегал только один раз летом. В том году бежал юниорское первенство по лыжероллерам, и гонок больше не было. Сейчас летом у меня уже два старта. Так что идем на увеличение.

— Насколько, как ты думаешь, возможно, что летний сезон будет так же интересен, как и зимний?

— По сути, роллеры и лыжи — это немного разные виды спорта. Когда фавориты-лыжники выходят против роллеристов — это интересно. Сейчас проходит серия фестивалей в Европе. Клебо там не выиграл ни одну гонку, хотя является самым сильным лыжником мира. Мне кажется, что смена лидеров и такая конкурентоспособность должны быть интересны зрителям.

— Главным стартом в межсезонье является сентябрьский чемпионат России. Идет ли у вас какая-то целенаправленная подготовка к нему или все мысли о зиме?

— Сложный вопрос, на который лучше ответит Егор Владимирович. Пока что мы идем с настроем на зимний сезон, просто летний чемпионат России — это тоже повод проверить свои силы и наработки. После чемпионата России будет небольшая пауза и уже начнется основательная подготовка к лыжному сезону.

— Ты говорил, что прошедшим сезоном доволен. Уже поднята какая-то планка. На что ты рассчитываешь в надвигающемся сезоне? Есть места и ориентиры?

— Да, все есть, все намечено. Но пусть об этом знают я и Егор Владимирович.

Фото из личного архива Савелия Коростелева

Интервью

— Прошлой зимой за короткий срок ты дал три-четыре больших интервью. Тогда Вероника Степанова выложила вашу совместную фотографию, написав, что у вас разные взгляды на общение со СМИ. Позиция Вероники понятна, она ее не раз озвучивала. Почему ты всегда готов к общению?

— Ника более самостоятельно этим занимается, пишет на различные темы на разных ресурсах. Журналистам бывает просто не о чем ее спросить. Может быть, только узнать ее мнение по какому-то отдельному вопросу, но большое интервью из этого не выйдет. Поэтому ей это особо не нужно. Я все-таки к такому пока не пришел. Мне проще дать интервью. Да и сами интервью не загоняют меня в какие-то рамки. Я могу, как тогда, раздать три больших интервью за две недели. Да, там, возможно, многое пересекалось. Но хотя бы на 50 процентов разнилось. Для меня это толчок, чтобы зритель потихоньку меня узнавал. Наверное, как-то так. Мне это не сложно. Пока в этом плане проблем нет.

— Весной ты давал интервью норвежскому изданию Dagbladet. Как они к тебе обратились?

— Они написали в соцсетях. Все интервью было в формате переписки. Никто ни с кем не созванивался.

— Не было сомнений, что вдруг твои слова интерпретируют как-то по-другому?

— Мы не идеальны. Если что, я бы мог для своей аудитории что-то объяснить. Мол, ребят, там не правы, я так не думаю. А как воспримут там? Да, может получиться неприятно. Но я об этом даже не думал.

— Сам отвечал на английском? Знаний языка хватило?

— Я знаю английский на уровне B1, наверное. Если буду за границей и начну потихоньку общаться, то через неделю у меня с этим особо проблем не возникнет. Первые пару-тройку дней будет тяжело вспоминать слова. Все-таки практика нужна. Когда отвечал Dagbladet, то редко пользовался переводчиком. Процентов на 50-70 отвечал самостоятельно.

— В этом интервью ты сказал, что твоя большая цель — Олимпиада-2026. Насколько ты веришь, что это случится?

— На все 100 процентов.

— Сейчас нет никаких предпосылок, что новый сезон пройдет для нас на Кубке мира. Для тебя это не проблема?

— У нас сейчас в России очень высокая конкуренция. Еще есть куда расти. Поэтому у меня нет такого, что надо торопиться и куда-то рваться. Пока что мне достаточно конкуренции у нас в стране. Конечно, я очень хочу выступить на международных стартах, но при отсутствии этой возможности довольствуюсь тем, что у нас есть.