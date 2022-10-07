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Конькобежный спорт

Сегодня, 20:43

Гуляев не ждет скорого возвращения конькобежцев из России на зарубежные старты

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев считает, что до возвращения отечественных конькобежцев на международные старты должно пройти еще немало времени.

«Мне бы очень хотелось, но практика и жизненный опыт подсказывают, что, наверное, в ближайшее время мы этого не дождемся, — приводит ТАСС слова Гуляева. — Но тем не менее мы все равно в процессе. Сохраняются международные квоты для российских спортсменов, но их никто и не отбирал. Вопрос в том, как этими квотами воспользоваться, и дадут ли».

Глава Союза конькобежцев России подчеркнул, что все спортсмены и тренеры находятся в боевой готовности.

«Основные задачи — сохранить костяк сборной несмотря ни на что и использовать ситуацию. Нужно больше обратить внимание внутри страны прежде всего на молодежь, на ближайший резерв и, естественно, на состояние дел в конькобежном спорте в регионах», — добавил Гуляев.

В начале марта Международный союз конькобежцев принял решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать на международных стартах из-за ситуации на Украине до дальнейшего уведомления.

Источник: tass.ru
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