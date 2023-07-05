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Конькобежный спорт

Сегодня, 16:48

В Союзе конькобежцев России негативно относятся к решению Голубевой сменить гражданство

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал «СЭ» новость о том, что россиянка Елизавета Голубева подала заявление о переходе в команду Казахстана.

«Я никаким образом не поддерживаю, что сейчас многие спортсмены меняют спортивное гражданство. Здесь много различных точек зрения. Это пусть остается на совести спортсменов. У каждого своя правда, но я отношусь к этому негативно. У нас есть утвержденное положение о переходе в другие страны. Мы сейчас двигаемся в этом алгоритме. Спортсмен является членом сборной, поэтому мы отправили соответствующий запрос в Минспорта, чтобы Елизавету Голубеву вывели из списка национальной команды. Могут ли ей отказать в переходе? Поживем-увидим. Мы отправили письмо, пока решения нет. Считаю ли я потерю Голубевой значительной? Мы справимся», — сказал Гуляев «СЭ».

26-летняя Голубева — шестикратный бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионка Европы 2018 года в командном спринте, чемпионка мира среди юниоров в многоборье.

На дебютных для себя Олимпийских играх-2022 в Пекине она заняла седьмое место на дистанции 1500 метров, стала четвертой в командной гонке и 15-й в масс-старте.

В сезоне-2022/23 Голубева выиграла золото чемпионата России в масс-старте, заняла второе место в командной гонке и третье место на дистанциях 1000 и 3000 метров.

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