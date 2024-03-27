Журова заявила, что ее сын не собирается менять спортивное гражданство

27 марта, 12:58
Сын олимпийской чемпионки Светланы Журовой конькобежец Ярослав Черненко не собирается менять спортивное гражданство.
«Нет, ему никто не предлагал. Несмотря на то, что его папа в Германии живет. Его здесь все устраивает. Кто-то у нас поуезжал, они два года на карантине. Международная федерация им тоже, на удивление, не дала разрешения выступать», — приводит слова Журовой ТАСС.
1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.