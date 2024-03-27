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Конькобежный спорт

27 марта, 12:58

Журова заявила, что ее сын не собирается менять спортивное гражданство

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сын олимпийской чемпионки Светланы Журовой конькобежец Ярослав Черненко не собирается менять спортивное гражданство.

«Нет, ему никто не предлагал. Несмотря на то, что его папа в Германии живет. Его здесь все устраивает. Кто-то у нас поуезжал, они два года на карантине. Международная федерация им тоже, на удивление, не дала разрешения выступать», — приводит слова Журовой ТАСС.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

Источник: ТАСС
Светлана Журова
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