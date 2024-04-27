14 новых команд приняли участие в фестивале «FONBET Стальная воля»

С 24 по 27 апреля на федеральной территории «Сириус» в Сочи при поддержке букмекерской компании FONBET проходил ежегодный фестиваль футбола для людей с инвалидностью и ОВЗ «FONBET Стальная воля».

В этом году в фестивале принимали участие представители 31 региона, что стало рекордом для «Стальной воли». 14 участвовавших команд из 11 регионов приехали в «Сириус», в их числе команды Калининградской области по футболу на электроколясках; Краснодарского края, Ингушетии, Курской области и г. Севастополя по футболу глухих у мужчин и Кабардино-Балкарии у юношей; Республики Коми и Самарской области по футболу ампутантов.

Участие команд по футболу среди людей с заболеванием ЦП из Казахстана и Белоруссии позволило в дополнение к основной программе фестиваля провести международный товарищеский турнир с участием сборных России, Казахстана и Белоруссии по этой дисциплине. Также казахстанская команда приняла участие в турнире по мини-футболу слепых (В1).

В церемонии закрытия фестиваля приняли участие директор департамента научно-технологического развития и спорта администрации федеральной территории «Сириус» Илья Новокрещенов, управляющий акционер букмекерской компании FONBET Валентин Голованов, начальник управления по паралимпийским и сурдолимпийским видам спорта ФГБУ «ЦСП» Михаил Калмыков, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин. Специальными гостями церемонии стали олимпийский чемпион Роман Костомаров, бронзовый призер Олимпиады Оксана Домнина и пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин.

«Важной целью фестиваля «FONBET Стальная воля» стало привлечение новых участников, и ее удалось выполнить — 14 новых команд, новые регионы России, зарубежные гости. Это показывает, что футбол востребован всеми и повсюду, что он объединяет самых разных людей и помогает им преодолевать себя. В этом году нам предстоят еще четыре турнира, и я уверен, что они привлекут еще больше новичков, которые смогут двигаться вперед благодаря футболу», — отметил руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Алексей Смертин.

Впервые на фестивале «Стальная воля» прошел отборочный турнир к первому Кубку России по ПОДА-футболу на электроколясках. Победу в соревнованиях по этой дисциплине, официально зарегистрированной в 2024 году, одержала команда Московской области, второе место заняла команда Волгоградской области, третье — Санкт-Петербурга. Лучшим игроком турнира стала Елена Лебедева из Московской области. Ей и другим лучшим игрокам чемпионский коридор организовали футболисты ФК «Сочи», которые также стали гостями церемонии награждения победителей фестиваля.

Официальным партнером фестиваля «FONBET Стальная воля» впервые стал J?gel. Российский спортивный бренд обеспечил экипировкой организаторов, волонтеров, амбассадоров турнира и участников Матча звезд, предоставил для матчей уникальные футбольные мячи Ecoball Training, разработанные совместно с компанией «Сибур» и произведенные из переработанного пластика, а также призы лучшим игрокам и специальные скидки всем участникам.

Все результаты:

Мини-футбол слепых (В1), мужчины:

Лучший игрок — Куклин Андрей (АНО СДКИ «Лидер», г. Москва)

Первое место — АНО СДКИ «Лидер» (г. Москва)

Второе место — Республика Дагестан

Третье место — Республика Казахстан

Мини-футбол слепых (В1), женщины:

Лучший игрок — Шепель Раиса (АНО СДКИ «Лидер», г. Москва)

Первое место — АНО СДКИ «Лидер» (г. Москва)

Второе место — Республика Дагестан

Третье место — Липецкая область («ЦОРиО-Барс»)

Мини-футбол слепых (В1), юноши:

Лучший игрок — Мусаев Марат (Республика Дагестан)

Первое место — Республика Дагестан

Второе место — Краснодарский край (г. Армавир)

Третье место — Липецкая область («ЦОРиО-Барс»)

Футбол глухих, мужчины:

Лучший игрок — Грибачев Виктор (Саратовская область)

Первое место — Саратовская область

Второе место — Краснодарский край (г. Новороссийск)

Третье место — Астраханская область

Футбол глухих, юноши:

Лучший игрок — Бакаклейцев Богдан (г. Санкт-Петербург)

Первое место — г. Санкт-Петербург

Второе место — Нижегородская область

Третье место — Кабардино-Балкарская Республика

Футбол лиц с заболеванием ЦП, мужчины:

Лучший игрок — Борькин Алексей (Нижегородская область — «Патриот НН»)

Первое место — Нижегородская область («Патриот НН»)

Второе место — Нижегородская область

Третье место — Московская область

Футбол лиц с заболеванием ЦП, юноши:

Лучший игрок — Ярмаркин Никита (г. Москва)

Первое место — Свердловская область

Второе место — Московская область

Третье место — г. Санкт-Петербург

Футбол ампутантов, мужчины:

Лучший игрок — Гамаонов Игорь (Алтайский край)

Первое место — Алтайский край

Второе место — РСО Алания

Третье место — Нижегородская область («Патриот НН»)

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины)

Лучший игрок — Шумайлов Илья (Кировская область)

Первое место — Кировская область

Второе место — Владимирская область

Третье место — Тульская область

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши)

Лучший игрок — Вертипорох Данила (Московская область)

Первое место — Московская область

Второе место — Республика Марий-Эл

Третье место — Санкт-Петербург

Трансплант-футбол

Лучший игрок — Абрамов Евгений (Рязанская область)

Первое место — Рязанская область

Второе место — Республика Татарстан

Третье место — Свердловская область

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита