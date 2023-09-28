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2DROTS — «Химки»: неудачник РПЛ доставит медийному клубу проблемы

Прогноз на матч Кубка России 2DROTS — «Химки» 28 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Химки».
Фото Официальная страцица ФК «Химки» ВКонтакте.
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28 сентября 2DROTS и «Химки» закроют программу четвертого раунда Кубка России на этапе Пути регионов. Встреча состоится на стадионе «Москвич» и начнется в 16.30 по московскому времени. Соперников рассудит арбитр Артур Федоров. В прямом эфире с 16.25 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
28 сент, 16:30. ()
2DROTS
Химки

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: победу «Химок» в основное время оценили в 1.53, это около 58% вероятности. На успех «самураев» предложили коэффициент 5.46 (18%). «Мирный» результат идет за 4.19 (24%).

Вариант «обе забьют» доступен за 1.93, обратный рынок — за 1.88. Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.80, ТМ 2.5 — за 1.95.

2DROTS провели в нынешнем розыгрыше Кубка России уже три матча и в каждом оформили как минимум два точных удара за 90 минут. Индивидуальный тотал москвичей больше одного гола дали за 2.64.

В двух встречах из трех клуб из медиалиги выиграл всухую. На то, что красно-черные не поразят ворота хозяев, представлена котировка 5.40.

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Прогноз и ставка на матч 2DROTS — «Химки»

Команда из Подмосковья стартует в Пути регионов с поединка против одной из самых популярных медиафутбольных организаций. Летом «самураи» впервые завоевали Московский кубок селебрити и уверенно прошли три раунда Кубка России: сняли с пробега «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и «Динамо Киров» (2:0). Правда, «верх» по голам 2DROTS пробили всего однажды. Против «Химок», которые еще год назад выступали в РПЛ, сделать это будет еще сложнее.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

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