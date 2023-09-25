25 сентября СКА встретится в КХЛ с «Адмиралом». Игра явного фаворита с неизбежным аутсайдером пройдет на «Фетисов Арене» и начнется в 12.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 12.20 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline назвали СКА серьезным фаворитом игры. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.88, что около 53% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (20%), успех «Адмирала» — за 3.70 (27%).

СКА прервал серию из пяти поражений и выиграл два последних матча с общим счетом 8:1. На выигрыш гостей с форой (-1.5) шайбы котировка — 2.60. Подстраховать хозяев форой (+1.5) легко — за 1.53.

На тотал больше 4.5 шайбы предложено поставить за 1.91, на ТМ 4.5 — за 1.93.

Армейцы выиграли второй период в трех последних матчах в КХЛ. Их успех с 20-й по 40-ю минуту оценен в 2.39.

«Адмирал» в четырех играх кряду забрасывал по три и более шайбы, в крайней битве с московским «Динамо» — вообще четыре. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.65, ИТМ1 (1.5) — за 2.30.

Триумф команды Романа Ротенберга с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.53, Леонида Тамбиева и Ко — в 2.60.

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