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Сегодня, 16:15

«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч Кубка России 3 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Спартак» — «Зенит» 3 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Спартак» — «Зенит».
Фото Global Look Press
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3 апреля «Зенит» навестит «Спартак» в первом полуфинале Кубка России на этапе Пути РПЛ. Поединок пройдет на «Лукойл Арене». Главный судья Сергей Карасев даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.15 мск.

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03 апр, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Зенит

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у сине-бело-голубых больше шансов на победу: на коллектив Сергея Семака предложили котировку 2.15, что составляет примерно 44% вероятности. Ничья доступна за 3.65 (27%). Триумф хозяев можно взять за 3.45 (29%).

Месяц назад соперники разошлись «миром» в Санкт-Петербурге (0:0). Считаете, что на «Лукойл Арене» красно-белые тоже не уступят? Хватайте опцию 1Х за 1.77.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.29.

Специалисты уверены, что команды огорчат друг друга: «обе забьют» дали за 1.50, обратный вариант — за 2.58.

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В первом круге РПЛ «Зенит» выиграл в Москве и отличился трижды (3:1). Индивидуальный тотал петербуржцев больше 2.5 гола идет за 3.60.

Самый возможный результат противостояния, по версии экспертов, — 1:1 за 6.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Балтика» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка России 3 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире