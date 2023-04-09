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Сегодня, 14:15

«Ак Барс» — «Авангард»: где смотреть матч плей-офф 9 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф «Ак Барс» — «Авангард» 9 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
«Ак Барс».
Фото Официальный сайт ХК «Ак Барс»
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9 апреля в Казани состоится, возможно, заключительный матч 1/2 финала серии плей-офф КХЛ, в котором «Ак Барс» сразится с «Авангардом». Команда Зинэтулы Билялетдинова ведет 3:1 и может выйти в финал уже по итогам пяти встреч. Очередная игра пройдет на «Татнефть-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.30 мск.

 
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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Ак Барс» безусловным фаворитом встречи. На победу казанцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.21, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.77 (25%), успех «Авангарда» — за 3.26 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша по итогам 60 минут принесет выплату в 3260 рублей, а чистая прибыль составит 2260 рублей.

Вариант «Авангард» не проиграет» идет за 1.68. Омичи не уступили казанцам по итогам трех периодов в четырех из пяти последних матчей.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено взять за 2.27, ТМ 4.5 — за 1.63. Но учтите, что соперники пробили «верх» только в одной из семи предыдущих игр.

Верите, что «ястребы» забросят в ближайшей встрече хотя бы дважды? ИТБ2 (1.5) оценен в 1.68, ИТМ2 (1.5) — в 2.17.

 
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На победу «Ак Барса» в матче с учетом овертайма выставлен коэффициент — 1.65, на успех «Авангарда» — 2.22.

Эксперты убеждены, что казанцы закроют серию в свою пользу. На это выставлена котировка 1.05.

 

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