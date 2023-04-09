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ЦСКА — «Химки»: где смотреть матч РПЛ 9 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Химки» 9 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Global Look Press
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9 апреля ЦСКА встретится с «Химками» в 22-м туре РПЛ. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется по свистку арбитра Романа Галимова в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Химки

Букмекерская компания Olimpbet считает, что три очка достанутся «армейцам». На победу команды Владимира Федотова можно поставить с коэффициентом 1.25, вероятность исхода — около 80%. Успех «Химок» предложен за мощные 13.00 (5%), ничья — за 6.35 (15%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет 13 000 рублей, если вдруг случится сенсация и ЦСКА проиграет.

В последних пяти матчах «Химки» в среднем пропускали по 2.6 мяча за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола на встречу с ЦСКА предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36.

У подмосковной команды — худшая оборона в РПЛ: пропущено 47 мячей за 21 матч. Индивидуальный тотал меньше 0.5 оценен в 1.75.

ЦСКА выиграл три тура РПЛ подряд с общим счетом 7:0. Победа «армейцев» с форой (-1.5) идет за 1.72.

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«Армейцы» забили в пяти поединках подряд, а «Химки» — лишь в двух из пяти. Обмен голами доступен за 2.24, обратный рынок — за 1.64.

Красно-черные не забили в 11 из 27 матчей этого сезона. Поставить на голевую засуху в игре с ЦСКА можно за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, 2:0 в пользу ЦСКА. Этот исход идет за 5.52.

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Футбол
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ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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