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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 9 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Локомотив».
Фото Global Look Press
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9 апреля «Локомотив» примет «Зенит» в рамках 22-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется по свистку арбитра Павла Кукуяна в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Зенит» явным фаворитом. Поставить на успех питерцев можно за 1.77, что примерно соответствует 56% вероятности. Ничья предложена за 3.99 (24%), победа «Локо» идет за 4.59 (20%).

Ставка в 1000 рублей на триумф «железнодорожников» принесет выигрыш в 4590 рублей в случае благоприятного исхода.

«Локомотив» не проиграл в пяти домашних поединках против «Зенита» подряд. Выбрать продление беспроигрышной серии можно за 2.11.

Четыре из пяти предыдущих очных встреч команд пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча на грядущий матч идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.

«Локо» отличился в шести последних поединках подряд, а «Зенит» — в пяти из семи. Верите, что команды огорчат друг друга? Опция «обе забьют» предложена за 1.75, обратный рынок — за 2.06.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, 1:1. Поставить на этот результат можно за 6.80.

Хесус Медина. ЦСКА — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Зенит»

«Локомотив» разогнался: четыре раза подряд выиграл в чемпионате России, в последнем туре разгромив «Пари НН» (4:0), и оторвался от зоны стыков на шесть очков. А забивает команда Михаила Галактионова в шести матчах кряду. Во многом благодаря Артему Дзюбе: нападающий догнал лучшего бомбардира «железнодорожников» Антона Миранчука, отличившись шесть раз. Но при этом Миранчук четыре мяча забил с точки, а бывший игрок «Зенита» — все с игры.

Но «Локомотив» пропустил во всех домашних матчах в этом сезоне. При этом москвичи набрали на «РЖД Арене» только девять очков из 25 возможных — всего две победы при пяти поражениях.

В то же время «Зенит» немного сбился: питерцы впервые в сезоне проиграли на выезде ЦСКА (0:1), а затем дожали упертый «Урал» лишь в последние 15 минут встречи (2:0). В первом туре сине-бело-голубые всухую разгромили «Локо» (5:0), но в этот раз вряд ли сохранят ворота в неприкосновенности, несмотря на превосходство в классе — Дзюба и компания воспользуются небольшим спадом действующих чемпионов.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.75.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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