Плей-офф Кубка Гагарина постепенно разгоняется: 3 марта «Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут уже второй матч в рамках 1/4 финала Восточной конференции. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

По мнению аналитиков букмекерской компании ОЛИМПБЕТ, хозяева — огромные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.77, это около 55% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.30 (23%), ничья идет за чуть меньшие 4.20 (22%).

Считаете, что «Нефтехимик» выиграет второй матч в серии? Ставка в 1000 рублей на победу аутсайдера при благоприятном исходе принесет 4300 рублей.

Рынок на победу казанцев с учетом овертайма можно взять за 1.40, успех команды из Нижнекамска идет за 2.94.

Аналитики считают «Нефтехимик» однозначным аутсайдером, но команда Олега Леонтьева неожиданно выиграла в овертайме (3:2). Поставить на то, что гости снова как минимум не уступят «Ак Барсу», можно с коэффициентом 1.97.

Также на матч доступны ставки на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.38, Ф2(0) — за 2.99;

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.41, Ф2(+1.5) — за 1.55.

Аналитики допускают, что игра может получится результативной. Тотал больше 4.5 гола предложен за 1.91, ТМ 4.5 — за 1.88.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 3 марта 2023 года

Казанцы заняли первую строчку на «Востоке» в регулярке и попали в плей-офф на «Нефтехимик», который проник в плей-офф только благодаря дополнительным показателям, а так набрал одинаковое количество очков (по 72) с оставшимся девятым в конференции «Трактором».

В регулярном чемпионате «Ак Барс» трижды обыграл соперника, а единственное поражение потерпел в овертайме — как в плей-офф. Команда вряд ли потерпит второе поражение подряд: такого с ней не случалось с ноября, или на протяжении 36 игр. Тем более что «Нефтехимик» — худшая команда «Востока», которая прошла в плей-офф.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» за 1.77.