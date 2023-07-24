24 июля во втором туре первой лиги сойдутся одни из лидеров дивизиона — «Алания» и «Нефтехимик». В прошлом сезоне команды вошли в топ-6. Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Антон Фролов из Москвы. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты поединка: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.73, это приблизительно 56% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 4.59 (19%) — это наименее ожидаемый исход. Даже ничья идет всего за 3.59 (25%).

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«Нефтехимик» считается серьезным аутсайдером, но за всю шестиматчевую историю противостояния лишь раз уступил «Алании». Поставить еще на одно непоражение гостей можно за 2.00.

В прошлом сезоне за две игры в первой лиге соперники выдавили лишь один забитый мяч на двоих: в Нижнекамске зафиксировали нули на табло, в Грозном красно-желтые выиграли с минимальным счетом (1:0). Тотал больше 2.5 гола в предстоящей встрече предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.85.

Обмен точными ударами доступен за 1.83, обратный вариант оценен в 1.87. Рынок «обе забьют» заходил ровно в половине столкновений команд.

Прогноз и ставка на матч «Алания» — «Нефтехимик»

В прошлом сезоне команды финишировали в топ-6 первой лиги, а владикавказцы даже оказались третьими, но из-за проблем с лицензированием пролетели мимо стыковых матчей. При этом коллективы не отличались высокой результативностью: «Алания» в среднем за 90 минут набила неплохие 1.6 гола, «Нефтехимик» отличался в среднем ровно один раз за тур. Друг с другом соперники выступали еще скучнее — 0:0 и 1:0 в пользу красно-желтых. Всего же больше двух мячей за игру они набрали лишь в двух из четырех очных встреч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

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