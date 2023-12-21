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Сегодня, 20:15

«Алавес» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 21 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Алавес» — «Реал» 21 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
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21 декабря в 18-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Алавесом». Выездной для мадридцев матч состоится на стадионе «Мендисорротца» и начнется в 23.30 по московскому времени. Показан он будет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
21 дек, 23:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «бланкос» наберут три очка. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.59, вероятность такого исхода — примерно 63%. Ничья котируется за 3.96 (25%), успех «Алавеса» — за 5.54 (12%).

Ставку на то, что хозяева не уступят, предложено сделать за 2.33.

Если считаете, что команда Анчелотти победит крупно, возьмите Ф2(-1.5) за 2.67. Три предыдущих матча против «Алавеса» «Реал» выиграл с разницей в три мяча.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88.

Николай Поляков. ЦСКА четырежды пропустил в меньшинстве в матче с «Динамо». В дерби со СКА ребятам Федорова будет весьма непросто

Рынок на обмен результативными ударами открыт за 1.95, противоположный результат — за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Реала» за 6.75.

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