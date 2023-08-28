28 августа в первом круге US Open казахстанец Александр Бублик сыграет с чемпионом турнира 2020 года Домиником Тимом. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1:0 в пользу австрийца.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Бублика фаворитом игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 63% вероятности исхода. Успех Тима котируется за 2.38 (37%).

Ставка в 1000 рублей на Доми в случае его выигрыша принесет выплату в 2380 рублей.

Успех Бублика с форой (-2.5) гейма предложен за 1.82, а триумф Тима с гандикапом (+2.5) — за 2.00.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество геймов:

тотал больше 37.5 доступен за 1.68, ТМ 37.5 — за 2.14;

ТБ 38.5 — за 1.79, ТМ 38.5 — за 2.02;

на ТБ 39.5 и ТМ 39.5 котировки почти равные — 1.90 и 1.91 соответственно.

Считаете, что соперники обменяются выигранными сетами? Такое условие предложено за 1.47. Обратный вариант можно взять за 2.57.

Победа Бублика с форой (-1.5) по партиям оценена в 2.02. Если же верите, что Тим возьмет минимум два сета, оформите ставку за котировку 1.74.

Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Доминик Тим

Тим после травмы запястья уже долгое время не может вернуть прежнюю игру. В большинстве матчей австриец страдает и зачастую проигрывает тем, кому не должен был. Например, с середины мая по середину июля он уступил восемь из 11 матчей. Перед US Open Доминик ни разу не сыграл на харде — видимо, понимает, что результата ждать не стоит, а значит, не стоит перенапрягаться.

Бублик идет на серии из трех поражений, но соперники были очень серьезные — Рублев на Уимблдоне, разыгравшиеся Монфис и Хуркач в Вашингтоне и Торонто. С Тимом Александру должно быть значительно проще. Вероятно, он если и отдаст что-то австрийцу, то не больше одного сета.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой (-2.5) гейма за 1.82.

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