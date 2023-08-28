28 августа Елена Рыбакина стартует на US Open матчем против Марты Костюк с Украины. Теннисистки выйдут на корт не ранее 21.30 по московскому времени, в прямом эфире в России игра показана не будет. Счет личных встреч неожиданный — 2:0 в пользу украинки.

При этом Рыбакина — серьезный фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу москвички выставлен коэффициент 1.32, вероятность этого исхода — около 75%. Успех Костюк доступен за 3.42 (25%).

При ставке в 1000 рублей на Марту в случае ее выхода во второй круг выплата составит 3420 рублей.

Верите, что Рыбакина разгромит соперницу? Ф1(-4.5) оценена в 1.98, Ф2(+4.5) — в 1.83.

Оформить ставку на победу Елены со счетом 2:0 по сетам можно за 1.81. А вот на то, что Марта возьмет хотя бы партию, котировка — 1.93.

Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.96, ТМ 21.5 — за 1.85. Последний матч между девушками в этом году был «верховым».

При ставке на тай-брейк сыграет коэффициент 3.17, на его отсутствие — 1.32.

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Марта Костюк

Рыбакина приехала на US Open в мало кому понятной форме: последний матч 14 августа на турнире в Цинциннати Елена не закончила из-за травмы, хотя вела у Паолини. Четвертую ракетку мира некоторое время беспокоит плечо — неизвестно, хватило ли ей двух недель, чтобы устранить проблему.

Костюк в этом году не везет со жребием на «Шлемах»: в первых кругах она поочередно встречалась с Анисимовой, Соболенко и Саккари. Прошла украинка только гречанку. Однако не лучшее состояние Рыбакиной оставляет Марте неплохие шансы на выход во второй круг US Open. Тем более в личном противостоянии с Леной она ведет 2:0, в том числе обыграла ее в этом сезоне в Аделаиде.

Рекомендуемая ставка: победа Костюк с форой (+4.5) гейма за 1.83.

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