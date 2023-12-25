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Сегодня, 09:15

«Амур» — «Нефтехимик»: где смотреть матч КХЛ 25 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Амур» — «Нефтехимик» 25 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Игроки ХК «Амур».
Фото Официальный телеграм-канал ХК «Амур»
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25 декабря на «Платинум Арене» в Хабаровске состоится матч КХЛ, в котором «Амур» сразится с «Нефтехимиком». Игра начнется в 12.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира в 11.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На победу «Амура» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.08, это примерно 48% вероятности исхода. Ничья идет за 3.89 (20%), успех «Нефтехимика» — за 3.15 (32%).

Вариант «ничья или триумф гостей» предложен за 1.72.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.86, ТМ 4.5 — в 1.94. Либо присмотритесь к ТБ 5.5 за 2.59 или ТМ 5.5 за 1.46.

На то, что обе команды забьют в большинстве, котировка — 2.75.

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Если хоккеисты «Амура» бросят в створ ворот соперника хотя бы 33 раза, сыграет пари за 1.88. Если же они нанесут менее 33 бросков, тогда пройдет ставка за 1.78.

Выигрыш хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.64, гостей — за 2.25.

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Хоккей
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Прогнозы на спорт
ХК Амур
ХК Нефтехимик
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