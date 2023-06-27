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Англия — Германия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 28 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Англия — Германия 28 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Англичанин Томми Дойл в матче против Хорватии.
Фото Global Look Press
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28 июня Англия и Германия схлестнутся в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Матч пройдет на «Батуми Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Алияр Агаев из Азербайджана. В России легально не показывают турнир.

Чемпионат Европы U21. Группа C
28 июн, 19:00. ()
Англия U21
Германия U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу Германии можно с коэффициентом 2.51, это около 38% вероятности. Выигрыш Англии предложен с котировкой 2.72 (35%), ничья идет за 3.58 (27%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 8.75;

• 2:1 в пользу немцев — тоже за 8.75.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00. Сборные провели на турнире по два поединка, но лишь в одном из них влетело больше двух мячей — в разборке Германии с Чехией во втором туре (2:1 в пользу чехов).

Рынок на обмен точными ударами оценен в 1.67, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.18.

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Прогноз и ставка на матч Англия U21 — Германия U21

Команды отличились в каждом матче турнира: англичане в первых двух турах вонзили по два гола, немцы — по одному. А в составе «Трех львов» вообще выступает лучший бомбардир турнира Эмиль Смит-Роу — игрок «Арсенала» настрелял два мяча. Бундестим в предстоящем поединке точно не будет отсиживаться в обороне: с одним очком после двух игр сборная рискует пролететь мимо плей-офф. Англия же обладает достаточно классным составом, чтобы поддержать наступательный характер.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.

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