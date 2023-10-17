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Англия — Италия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 17 октября 2023 года

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Англия — Италия 17 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Фил Фоден и Кайл Уокер (Англия).
Фото Global Look Press
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17 октября в поединке отборочного турнира Евро-2024 сойдутся лидеры группы С — Англия и Италия. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.35 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
17 окт, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
Италия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Трех львов» можно с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш «Скуадры адзурры» предложен с котировкой 5.40 (17%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 3.85 (24%).

В 10 прошлых очных матчах итальянцы уступили всего дважды. Рынок на непоражение коллектива Лучано Спаллетти доступен за 2.13.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают серьезное превосходство хозяев:

• 1:0 в пользу Англии — за 5.60:

• 2:0 — за 6.52;

• 1:1 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.64.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 2.14, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.66.

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Прогноз и ставка на матч Англия — Италия

Парням Лучано Спаллетти важно набрать очки: они идут на второй строчке и опережают Украину только по дополнительным показателям, но имеют игру в запасе — как раз против Англии. «Львы» же лидируют в группе с отрывом в три очка от второй позиции. На стороне итальянцев хорошая статистика личных встреч: «Скуадра адзурра» уступила британцам лишь дважды в последних 10 поединках во всех турнирах и ни разу не капитулировала с разницей более чем в один мяч.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.64.

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