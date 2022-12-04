4 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира сыграют сборные Англии и Сенегала. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром встречи назначен Иван Бартон.

Букмекерская компания БЕТСИТИ слабо верит в сенегальцев. Поставить на них можно за 7.30, это примерно 14% вероятности. «Мирный» результат оценили в 4.10 (24%), победу англичан — в 1.55 (62%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Если считаете, что Сенегал сдержит «Трех львов» в основное время и не уступит, оформите ставку за 2.65.

В этом матче можно поставить на проход в четвертьфинал: триумф англичан идет за 1.25, сенегальцев — за 4.40.

Улучшить коэффициент на победу Англии или добавить шансов африканцам можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.93, Ф2(+1) — за 1.97. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

На групповом этапе команды сыграли по два «верховых» матча. Но в плей-офф эксперты не ждут результативной встречи, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 2.20, тогда как обратный исход доступен за 1.75.

Обмен голами, по мнению аналитиков, тоже маловероятен — котировка на вариант «обе забьют — нет» всего 1.65.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Англии — за 5.20;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.40.