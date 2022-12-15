Прогнозы на спорт
Сегодня, 01:00
18 декабря в Катаре состоится финал чемпионата мира по футболу, в котором Аргентина сыграет с Францией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. Взять успех одной из них можно с коэффициентом 2.85, что приблизительно 35% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.10 (30%).
При этом триумф Аргентины с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен в 1.97, а Франции — в 1.93.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.60.
Обмен голами предложено взять за 2.10, вариант «обе забьют — нет» — за 1.74.
Гол Лео Месси идет за 2.50, точный удар Килиана Мбаппе — за 2.60.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: