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Сегодня, 01:00

Аргентина — Франция: эксперты назвали фаворита финала чемпионата мира

Евгений Коростелев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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18 декабря в Катаре состоится финал чемпионата мира по футболу, в котором Аргентина сыграет с Францией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. Взять успех одной из них можно с коэффициентом 2.85, что приблизительно 35% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.10 (30%).

При этом триумф Аргентины с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен в 1.97, а Франции — в 1.93.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.60.

Обмен голами предложено взять за 2.10, вариант «обе забьют — нет» — за 1.74.

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Гол Лео Месси идет за 2.50, точный удар Килиана Мбаппе — за 2.60.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 5.90;

  • 1:0 в пользу Франции — 6.60;

  • такой же счет на Аргентину — 6.70.

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