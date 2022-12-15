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15 декабря, 10:55

Хорватия — Марокко: эксперты назвали фаворита матча за бронзу ЧМ

Евгений Коростелев
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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17 декабря в Катаре состоится матч за бронзовые медали чемпионата мира по футболу, в котором Хорватия сыграет с Марокко. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хорватию фаворитом встречи. На ее победу в основное время можно поставить за коэффициент 2.35, что приблизительно равно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех Марокко — за 3.10 (32%).

Триумф «Шашечных» с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен в 1.74, а «Атласских львов» — в 2.22.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00.

Обмен голами предложено взять за 1.72, вариант «обе забьют — нет» — за 2.12.

Лучшие шансы забить, по мнению экспертов, у Андрея Крамарича — 3.30. В составе Марокко за 3.70 можно взять гол Юссефа Эн-Несири.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 6.50;

  • 1:0 в пользу Хорватии — 8.10;

  • 2:1 — 8.80.

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