Прогноз на матч чемпионата мира Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года

13 декабря пройдет первый полуфинал чемпионата мира в Катаре, в котором сойдутся Аргентина и Хорватия. Матч пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле. Стартовый свисток итальянца Даниэле Орсато прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Альбиселесте» в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш «Шашечных» предложен с котировкой 4.90 (19%), ничья идет за меньшие 3.40 (28%).

Ждете успех команды Лео Месси? Ставка в 1000 рублей на победу Аргентины в случае выигрыша принесет 1860 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа «Альбиселесте» 1:0 идет за 5.10;

• ничья 1:1 — за 6.50;

• успех Аргентины 2:0 — за 6.90.

Хорватия еще ни разу не проиграла в Катаре, хотя в основное время оформила лишь одну победу над Канадой в группе (4:1). Поставить на то, что «Шашечные» снова как минимум не уступят за 90 минут, можно с коэффициентом 2.00.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.50, ТМ 2.5 — за более реалистичные 1.59.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.30, «обе забьют — нет» идет за 1.62.

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года

Хорватия — одна из самых закрытых команд турнира. Три из пяти игр сборной в Катаре (в основное время) закончились нулевыми ничьими, а в матче с Японией коллективы на двоих оформили лишь два мяча (1:1). К тому же «Шашечные» — одни из самых опытных на ЧМ. Средний возраст команды Златко Далича 27.4 года, а значительная часть этого состава добиралась до финала прошлого чемпионата мира. Вероятно, Хорватии по силам сковать соперника, тем более что звездная Бразилия за 90 минут так и не вскрыла «Шашечных».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.59.