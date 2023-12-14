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Сегодня, 12:15

«Арис» — «Спарта»: где смотреть матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Арис» — «Спарта» 14 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Слободан Урошевич («Арис»).
Фото Global Look Press
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14 декабря «Арис» и «Спарта» в шестом туре группового этапа Лиги Европы решат, кто из них останется за бортом плей-офф. Поединок пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимасоле. Немецкий арбитр Харм Осмерс даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 22.45 мск.

Лига Европы. Группа C
14 дек, 23:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
Спарта П

Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в триумфе пражан: этот исход оценили коэффициентом 1.78, вероятность — примерно 52%. «Мирный» итог доступен за 4.13 (24%), успех «Ариса» — за те же 4.13 (24%).

«Легкая бригада» победила дома дважды подряд. Продление серии без поражений идет за 2.10.

На тотал больше 2.5 мяча предложили котировку 1.58, на ТМ 2.5 — за 2.39.

Специалисты не сомневаются, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 1.58, обратный рынок — за 2.36.

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В нынешнем групповом турнире Александр Кокорин отличился дважды — огорчил «Бетис» и «Спарту». Результативный удар форварда во второй встрече с пражанами представлен за 3.45.

Выигрыш красных с форой (-1) можно взять за 2.32. Если считаете, что «Арис» так просто не сдастся, вас ждет опция Ф1(+1) за 1.62.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спарта (Прага)
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