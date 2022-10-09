Главный матч 10-го тура АПЛ пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», где лидирующий «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 18.30 по московскому времени. Игры чемпионата Англии не показывают в России.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд почти равные шансы на успех: победа хозяев предложена с котировкой 2.60, что составляет около 38% вероятности. Выигрыш «Ливерпуля» можно взять с коэффициентом 2.75 (36%). Ничья идет за 3.60 (26%).

Думаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа хозяев 2:1 — за 9.10;

• выигрыш гостей с таким же счетом — за 9.40.

«Арсенал» и «Ливерпуль» — одни из самых результативных команд АПЛ: «канониры» за восемь игр чемпионата настреляли 20 мячей, мерсисайдцы — 18 за семь. В прошлом туре оба коллектива забили по три мяча. Ждете еще один результативный матч? Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.38.

Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.54, «обе забьют — нет» идет за 2.48.

В прошлом сезоне соперники встречались четыре раза: максимум, которого добился «Арсенал», — нулевая ничья в Кубке лиги. Всего же безвыигрышная серия «канониров» против красных длится уже восемь матчей. Поставить на то, что в предстоящей встрече команда Микеля Артеты хотя бы не проиграет, можно с коэффициентом 1.49.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года

«Арсенал» мощно начал сезон и после восьми сыгранных матчей лидирует в АПЛ. «Ливерпуль» стартовал слабо: выиграл лишь дважды за семь туров и расположился на десятой строчке. Команда Юргена Клоппа часто теряла очки с андердогами: закончила вничью с «Фулхэмом» (2:2), «Брайтоном» (3:3), «Эвертоном» (0:0) и «Кристал Пэлас» (1:1). «Канониры» же из 10 игр во всех турнирах не победили только в одном. Также лондонцы много забивают — оформили по три гола в трех последних матчах. Мерсисайдцы же не пропустили лишь в трех из 11 игр во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.88.