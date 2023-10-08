Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: дисквалификация Родри сыграет хозяевам на руку

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 8 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Родри («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

8 октября в восьмом туре АПЛ встретятся два лучших клуба минувшей кампании — «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита: успех «Ман Сити» оценили коэффициентом 2.46, это около 37% вероятности. На викторию «Арсенала» предложили котировку 2.93 (34%). На «мирный» результат — 3.48 (29%).

Предыдущая встреча соперников на «Эмирейтс» закончилась уверенной победой небесно-голубых (3:1). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.67, обратный рынок — за 2.22.

Триумф лондонцев с форой (0) идет за 2.15. Если верите в чемпионов Англии, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.74.

В четырех последних столкновениях с «канонирами» в АПЛ парни Пепа Гвардиолы оформили как минимум два точных удара за 90 минут. Индивидуальный тотал манкунианцев больше 1.5 гола доступен за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.27.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски пополнил активно растущий лазарет «Барсы». Но каталонцы научились побеждать и без лидеров

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Чемпионы Англии едут на «Эмирейтс» без важнейшего полузащитника — Родри отбывает дисквалификацию. Небесно-голубые постепенно научились жить в отсутствие Кевина Де Брейне, но потеря испанца может стать куда более фатальной — опорник потрясающе держит баланс и равноценной замены ему, пожалуй, нет. В предыдущем туре Родри тоже не было — и «Сити» влетел «Вулверхэмптону» (1:2). Лондонцы уступили «Сити» в 12 поединках АПЛ подряд — кажется, серия близка к окончанию как никогда.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.96.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Обсудить
Читайте также
Нетаньяху: Израиль завершил первую фазу операции «Железные мечи» против ХАМАС
Юрист раскрыл схему мошенников под видом операторов сотовой связи
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 8 октября 2023 года онлайн в прямом эфире