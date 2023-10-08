8 октября в восьмом туре АПЛ встретятся два лучших клуба минувшей кампании — «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита: успех «Ман Сити» оценили коэффициентом 2.46, это около 37% вероятности. На викторию «Арсенала» предложили котировку 2.93 (34%). На «мирный» результат — 3.48 (29%).

Предыдущая встреча соперников на «Эмирейтс» закончилась уверенной победой небесно-голубых (3:1). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.67, обратный рынок — за 2.22.

Триумф лондонцев с форой (0) идет за 2.15. Если верите в чемпионов Англии, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.74.

В четырех последних столкновениях с «канонирами» в АПЛ парни Пепа Гвардиолы оформили как минимум два точных удара за 90 минут. Индивидуальный тотал манкунианцев больше 1.5 гола доступен за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.27.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Чемпионы Англии едут на «Эмирейтс» без важнейшего полузащитника — Родри отбывает дисквалификацию. Небесно-голубые постепенно научились жить в отсутствие Кевина Де Брейне, но потеря испанца может стать куда более фатальной — опорник потрясающе держит баланс и равноценной замены ему, пожалуй, нет. В предыдущем туре Родри тоже не было — и «Сити» влетел «Вулверхэмптону» (1:2). Лондонцы уступили «Сити» в 12 поединках АПЛ подряд — кажется, серия близка к окончанию как никогда.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.96.

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