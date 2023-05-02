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Аслан Карацев — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Мадрид 2 мая 2023 года

Прогноз на матч ATP Мадрид Аслан Карацев — Даниил Медведев 2 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
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2 мая Даниил Медведев постарается впервые в карьере пройти в четвертьфинал «мастерса» в Мадриде. На пути у него будет стоять соотечественник, экс-третья ракетка России Аслан Карацев. Теннисисты выйдут на корт не раньше 13.20 по московскому времени. В России этот и другие матчи турнира не покажут. Счет личных встреч неожиданный — 3:1 в пользу Карацева.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в Медведева. На его победу доступен коэффициент 1.27, это приблизительно 78% вероятности исхода. Успех Карацева в то же время оценен в 3.80 (22%).

Ставка в 1000 рублей на Аслана в случае его триумфа принесет выигрыш в размере 3800 рублей.

Карацев брал хотя бы один сет во всех без исключения матчах против Медведева. На его торжество с любой партии в предстоящей встрече котировка — 1.94.

При этом эксперты предполагают, что Даниил пройдет дальше со счетом 2:0. Коэффициент на такой счет — 1.81.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.82, ТМ 21.5 — за 2.00.

Медведев и Карацев лишь раз добрались в личных встречах до тай-брейка — девять лет назад в Москве. На то, что в этот раз они разыграют 13-й гейм, котировка — 2.60. Противоположное условие оценено в 1.45.

Карен Хачанов. Карен Хачанов — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Мадрид 2 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Даниил Медведев

Возможно, Мадрид становится местом возрождения Аслана Карацева. Здесь с учетом квалификации он выиграл уже пять матчей — в последний раз настолько продолжительная победная серия в его исполнении случилась в начале 2022 года в Сиднее. Стоит отметить, что обыграл он довольно крепких соперников. Штруфф, Дьере и ван де Зандсхулп — крепкие середняки, а де Минаур вовсе входит в топ-20.

Грунт очень даже подходит Аслану, чего по-прежнему нельзя сказать о Медведеве. В третьем круге он с трудом прошел соотечественника Александра Шевченко, дважды отыграв брейк в решающей партии. Даниил позволил сопернику заработать 14 брейк-пойнтов.

Предыдущая встреча Медведева и Карацева на грунте в Риме в 2021 году запомнилась высказыванием, которое Даниилу припоминают до сих пор: «Нравится возиться в грязи, как собака? Я не осуждаю». Таким образом лидер российского тенниса негодовал по поводу итальянского грунта и в итоге проиграл Аслану в двух партиях — 2:6, 4:6. Сейчас Карацев снова в неплохом состоянии, а Медведеву не хватает собранности — он и сам подтвердил, что тяжело входит в матчи. Именно в первом сете Аслан может оформить задел, который позволит ему рассчитывать на проход в четвертьфинал.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева с форой (+4.5) гейма за 1.67.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
Даниил Медведев
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