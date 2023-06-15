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Сегодня, 10:15

Аслан Карацев — Тэйлор Фритц: прогноз на матч ATP Штутгарт 15 июня 2023 года

Прогноз на матч ATP Штутгарт Аслан Карацев — Тэйлор Фритц 15 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Тэйлор Фритц.
Фото Getty Images
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15 июня российский теннисист Аслан Карацев во втором круге турнира в Штутгарте сыграет с американцем Тэйлором Фритцем. Игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. До этого спортсмены ни разу друг с другом не встречались.

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Фритц — серьезный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, что приблизительно 83% вероятности исхода. Успех Карацева доступен за 4.27 (17%).

Считаете, что Аслан одержит вторую в сезоне победу над игроком топ-10? Ставка в 1000 рублей на него в случае положительного результата принесет выплату в 4270 рублей.

Можете подстраховать российского теннисиста с помощью форы (+3.5) гейма за 2.03. Если же больше верите в разгромный триумф американца, тогда сделайте ставку на Ф2(-3.5) за 1.76.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.92, ТМ 22.5 — за 1.85.

Счет 2:0 в пользу Фритца доступен за 1.62. При этом на победу Карацева хотя бы в одном сете котировка — 2.20.

В матче первого круга Аслан на пару с Корентеном Муте оформили пять брейков. На ТБ 3.5 в предстоящей встрече коэффициент — 2.25, на ТМ 3.5 — 1.57.

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Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Тэйлор Фритц

В матче против Муте Карацев одержал всего третью победу уровня ATP на траве в карьере. Причем досталась она ему непросто, в трех сетах. Выполз Аслан за счет отличной игры на брейк-пойнтах (отыграл 12 из 14) и активности в розыгрышах. При этом допустил сумасшедшие 14 двойных ошибок — по сути, это 3,5 вчистую проигранных гейма.

Для Фритца предстоящая игра с Асланом станет первой на траве в сезоне. При этом в прошлом году американец удивил на этом покрытии: выиграл турнир в Исбурне, а на Уимблдоне дошел до 1/4 финала, где лишь на решающем тай-брейке уступил Надалю. То есть класс игры на быстрых кортах у Тэйлора есть, а это значит, что Аслан испытает еще больше проблем, чем в стартовом раунде.

Рекомендуемая ставка: победа Фритца 2:0 по сетам за 1.62.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
Тэйлор Фритц
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