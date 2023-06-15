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Сегодня, 08:15

Испания — Италия: прогноз на полуфинал Лиги наций 15 июня 2023 года

Прогноз на полуфинал Лиги наций Испания — Италия 15 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Джанлуиджи Доннарумма, вратарь сборной Италии.
Фото Официальный сайт сборной Италии.
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15 июня Испания сразится за место в финале Лиги наций с действующими чемпионами Европы — Италией. Игра пройдет в Нидерландах на стадионе «Де Гролс Весте» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — словенец Славко Винчич. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/2 финала
15 июн, 21:45. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Испания
Италия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу коллектива Луиса де ла Фуэнте в основное время можно с коэффициентом 2.32, это примерно 42% вероятности. Выигрыш «Скуадры адзурры» оценен котировкой 3.31 (29%), ничья дана за близкие 3.26 (29%).

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Для подстраховки предложены рынки на проход любой из команд в финал с учетом овертайма и серии пенальти: успех испанцев доступен за 1.67, итальянцев — за 2.22. Сборные встречались в полуфинале прошлого розыгрыша турнира: тогда сильнее была Испания (2:1), но в финале уступила Франции (1:2).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• «мирные» 1:1 идут за 5.77;

• 0:0 — за 6.28;

• триумф Испании 2:1 — за 6.60.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.62.

Николо Барелла. «Странно, что букмекеры видят «низовую» игру». Павел Занозин верит в горячий матч между Испанией и Италией в Лиге наций

Прогноз и ставка на полуфинал Лиги наций Испания — Италия

Команды нередко играли друг с другом: с 2016-го в разных соревнованиях провели шесть встреч и каждый раз оформляли на двоих минимум два мяча. Последний поединок сборных состоялся как раз в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги наций, когда «Красная фурия» победила (2:1). К тому же битвы за место в финале турнира в целом выдаются яркими: в прошлом сезоне в параллельной разборке французы дожали бельгийцев (3:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2 за 1.75 (если команды забьют ровно два мяча, случится возврат)

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