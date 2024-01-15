Прогноз на матч серии А «Аталанта» — «Фрозиноне» 15 января 2024 года

15 января «Аталанта» примет «Фрозиноне» в 20-м туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на стадионе «Адзурри д?Италия» в Бергамо. Главный судья Алессандро Пронтера даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Джанпьеро Гасперини. На успех бергамасков доступна котировка 1.44, это приблизительно 66% вероятности. Триумф «Фрозиноне» предложили за 6.88 (14%), ничью — за 4.92 (20%).

Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(-1) ждет вас за 1.66, рынок Ф2(+1) — за 2.16.

В первом круге «Аталанта» уступила желто-синим на выезде (1:2). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.28.

Считаете, что команды обменяются голами? Это событие оценили в 1.81. «Обе забьют — нет» дали за 1.97.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Фрозиноне»

В середине недели бергамаски одолели «Милан» в Кубке Италии (2:1) и довели серию без поражений до четырех поединков. В половине встреч результативными действиями отметился Алексей Миранчук — у россиянина «гол+пас» в кубковой разборке с «Сассуоло» (3:1) и ассист в матче против «Ромы» в серии А (1:1). Желто-синие влетели четыре раза подряд с общим счетом 4:12. Совладать с разогнавшимися парнями Джанпьеро Гасперини у гостей не выйдет.

Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» и ТБ 2.5 за 1.90.