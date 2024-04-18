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Сегодня, 08:15

«Аталанта» — «Ливерпуль»: красные вышвырнут Миранчука и компанию из ЛЕ даже несмотря на разгром на «Энфилде»

Прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль» 18 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Алексей Миранчук («Аталанта»).
Фото Global Look Press
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18 апреля в ответном четвертьфинале Лиги Европы «Ливерпуль» выступит в гостях у «Аталанты». Поединок пройдет на стадионе «Адзурри д'Италия» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция стартует в 21.55 мск. В первой встрече бергамаски разгромили скаузеров (3:0).

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ливерпуль

Букмекерская компания Winline считает фаворитом встречи «Ливерпуль». На триумф английского клуба можно поставить с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности исхода. «Мирный» результат в основное время доступен за 4.50 (21%), успех «Аталанты» — за те же 4.50 (21%).

Проход команды Алексея Миранчука в следующую стадию предложен за 1.15. На парней Юргена Клоппа дали 5.60.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.80. Обмен голами оценен в 1.42, обратный рынок — в 2.72.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 2:1 в пользу «Ливерпуля». На этот итог можно поставить за 7.80.

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Ливерпуль»

Бергамо увидит великий камбек команды Юргена Клоппа. Лига Европы — последний трофей, который немец не взял с «Ливерпулем». Его контракт истекает летом, и после домашнего разгрома от «Аталанты» красные приедут в Италию заряженными на уничтожение соперника. И полными уверенности, что им это по силам: до поражения от черно-синих мерсисайдцы забили от четырех до шести мячей в четырех играх ЛЕ подряд.

Рекомендуемая ставка: выход «Ливерпуля» в полуфинал за 5.40.

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