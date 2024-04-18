18 апреля «Аталанта» встретит «Ливерпуль» в ответной 1/4 финала Лиги Европы. Команды сойдутся на арене «Адзурри д'Италия» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция стартует в 21.55 мск.

Аналитики Winline назвали фаворитом встречи гостей. На успех парней Юргена Клоппа дан коэффициент 1.68, что составляет 58% вероятности результата. «Мирный» исход в основное время имеется за 4.50 (21%), выигрыш бергамасков — за те же 4.50 (21%).

Верите, что «Аталанта» снова не уступит «Ливерпулю»? Тогда сыграйте на их победу или ничью (1Х) за 2.25.

Проход команды Алексея Миранчука в следующую стадию предложен за 1.15. На красных дали 5.60.

Фора (+1) на хозяев доступна за 1.78, фора (-1) на гостей — 2.04.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.80. Обмен голами оценен в 1.42, обратный рынок — в 2.72.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 2:1 в пользу «Ливерпуля». На этот итог можно поставить за 7.80.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей