Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Аталанта» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги Европы 18 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль» 18 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Вирджил ван Дейк и Шарль Де Кетеларе («Ливерпуль» — «Аталанта»).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

18 апреля «Аталанта» встретит «Ливерпуль» в ответной 1/4 финала Лиги Европы. Команды сойдутся на арене «Адзурри д'Италия» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция стартует в 21.55 мск.

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ливерпуль

Аналитики Winline назвали фаворитом встречи гостей. На успех парней Юргена Клоппа дан коэффициент 1.68, что составляет 58% вероятности результата. «Мирный» исход в основное время имеется за 4.50 (21%), выигрыш бергамасков — за те же 4.50 (21%).

Верите, что «Аталанта» снова не уступит «Ливерпулю»? Тогда сыграйте на их победу или ничью (1Х) за 2.25.

Проход команды Алексея Миранчука в следующую стадию предложен за 1.15. На красных дали 5.60.

Фора (+1) на хозяев доступна за 1.78, фора (-1) на гостей — 2.04.

ФК &laquo;Байер&raquo;. «Байер» отпраздновал историческое чемпионство, но похмелья в ответке с «Вест Хэмом» не будет: на кону беспроигрышная серия

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.80. Обмен голами оценен в 1.42, обратный рынок — в 2.72.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 2:1 в пользу «Ливерпуля». На этот итог можно поставить за 7.80.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Рома» — «Милан»: хитрый де Росси обернет прагматичный сценарий против россонери