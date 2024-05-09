9 мая «Аталанта» и «Марсель» столкнутся в ответном полуфинале Лиги Европы — первая встреча завершилась вничью (1:1). Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Стартовый свисток испанского арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.45 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, бергамаски — солидные фавориты: победа «Аталанты» в основное время предложена с котировкой 1.75, что составляет около 56% вероятности. Успех «Марселя» доступен за 4.80 (19%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 4.00 (25%).

Рынок на проход бергамасков в финал Лиги Европы оценен в 1.37, эта опция на «Марсель» доступна за 3.10.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают явное преимущество подопечных Джан Пьеро Гасперини:

• 1:1 — за 6.40;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:0 и 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.76, обратный вариант можно взять за 2.08.

Комбинированная ставка на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» дана с коэффициентом 2.07.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!